Un texte de Romain Schué et Yannick Donahue

S’il n’a pas voulu préciser le jour du dépôt de son propre cadre financier, Philippe Couillard a cependant précisé que « sa qualité et son niveau de détails seront très élevés ».

Présent à Trois-Rivières dans le cadre d’une annonce électorale visant les proches aidants, le chef libéral en a également profité pour dénoncer l’« exercice rapide » réalisé la veille par la CAQ.

Ce cadre financier de la CAQ, qui doit être revu selon Philippe Couillard, « repose entièrement sur des hypothèses », a-t-il jugé, en dénonçant l’absence de plusieurs mesures évoquées par François Legault ces derniers mois.

L’investissement de 400 millions pour déployer Internet haute vitesse « n’est pas là », tout comme « le soutien aux enseignants », « le financement compensatoire pour les stationnements des hôpitaux » et « la francisation des immigrants », a-t-il mentionné.

Le chef caquiste sous-évalue « du simple au double », la maternelle pour les enfants de 4 ans, estimée à près de 250 millions par la CAQ, a aussi fait savoir le chef libéral.

« Quand il y a des engagements qui disparaissent ou qui sont sous-estimés massivement, on est dans l’erreur », a-t-il spécifié.

Philippe Couillard reproche également à François Legault de ne pas avoir détaillé les 4 milliards d’économies prévues dans les dépenses de l’État. « Quels services seront coupés? Combien de personnes seront mises à pied? », a-t-il questionné.