En visite à Québec, le chef du parti, Jean-François Lisée, en fera la promesse dimanche avant-midi devant deux stations-service de la Grande-Allée Est pour illustrer « les hausses injustes du prix de l’essence à la pompe », explique-t-on en coulisses.

Bien que la création d'un BPCQ ne figure pas dans la plateforme électorale péquiste, c'est la deuxième fois que M. Lisée l'évoque depuis le début de la campagne : déjà, l'idée avait été soulevée lors de son passage à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, lorsqu'il avait promis de « casser » le monopole d'Air Canada sur les vols régionaux.

Le Parti québécois voudrait en somme s'assurer qu'aucune entreprise ne puisse régner en maître sur un marché donné.

L'Office de la protection du consommateur – un organisme du gouvernement du Québec, à ne pas confondre avec l'Union des consommateurs, un organisme à but non lucratif – serait ainsi transformé, « doté d'un plus gros budget et de plus de pouvoirs », précise-t-on.

Un BCPQ « luttera contre les pratiques commerciales dommageables et anticoncurrentielles, et surveillera l’état de la concurrence », promet-on. Il aurait sensiblement les mêmes responsabilités que le Bureau de la concurrence du Canada, un organisme qui se traîne les pieds et qui intervient rarement, déplore le PQ.

« Les résultats seront bénéfiques, fait-on valoir : davantage de concurrence sur les marchés, des prix plus bas, donc plus d’argent dans les poches des Québécois et une meilleure croissance économique. »

La protection des consommateurs est une compétence provinciale, sous la responsabilité de la ministre Lise Thériault depuis le remaniement d'octobre 2017.

