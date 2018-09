En Estrie, près de 6 000 personnes se rendront sur six différentes fermes.

Moi-même agriculteur depuis plus de 55 ans, j’apprends toujours quelque chose lorsque je visite des fermes. François Bourassa, président de la Fédération de L'UPA-Estrie

Souvent, quand on se promène dans les rangs, on voit des grands silos, on voit des vaches de boucheries dans les champs, mais en arrière de ses grandes fermes se cachent différentes petites productions , explique François Bourassa, président de la fédération de l’UPA Estrie.

Il précise qu’en Estrie, les revenus de la moitié des fermes sont inférieurs à 50 000$. Cet événement est une belle occasion pour ces producteurs de se faire connaître , ajoute-t-il.

L’engouement du public pour cette journée ne se dément pas d’année en année depuis la première édition de l’événement en 2003. Il est toutefois de plus en plus difficile de trouver des fermes voulant participer. L'année dernière, 10 fermes avaient participé contre six cette année.

Certaines normes de salubrité compliquent la visite d’élevage porcin ou de volailles et même certaines productions laitières , souligne François Bourassa.

La préparation en vue de l’accueil des visiteurs peut aussi décourager certains producteurs, mais l’UPA fournit les installations et des bénévoles aux fermes participantes.