Dès 10 h 15, les employés syndiqués, dimanche, ont fait du piquetage et distribué des tracts à la population devant les quelque 400 succursales de la société d'État. Malgré la grève, une soixantaine de succursales de la SAQ étaient ouvertes.

La présidente du Syndicat des employées de magasins et de bureaux de la SAQ, Katia Lelièvre, explique que le déclenchement de la grève un dimanche n'est pas le fruit du hasard.

« Ce qu'il faut savoir, c'est que les directeurs ne travaillent pas le dimanche et le lundi. Donc, on veut leur démontrer ce que ça fait quand on travaille sept jours parce qu'on a beaucoup de nos gens qui travaillent sept jours », indique-t-elle.

Comme ça avance plus ou moins à la table de négociation, on a jugé que ces journées-là étaient des journées opportunes pour déclencher la grève. Katia Lelièvre, présidente du Syndicat des employées de magasins et de bureaux de la SAQ

Les employés ont déjà débrayé le 17 juillet et le 22 août derniers. Les journées de grève de dimanche et de lundi sont donc les troisième et quatrième d'un mandat de grève de six jours votés en juin.

Lors du dernier débrayage en août, le premier ministre Philippe Couillard avait déclaré ne pas vouloir se mêler de la négociation à la SAQ, même si le syndicat considère que le premier ministre est le « véritable patron » de la société d'État. M. Couillard a réfuté cet argument, rappelant que la SAQ est gérée par un conseil d'administration autonome.

Négociations corsées

Les négociations, qui reprendront mardi, achoppent principalement sur la question des horaires de travail.

D'un côté, les syndiqués réclament une amélioration de la conciliation travail-famille-étude et la diminution de la précarité d'emploi.

L'employeur, lui, demande plus de flexibilité à ses employés, particulièrement pour travailler lors des fins de semaine. La convention collective est échue depuis près de 21 mois.

Les ventes de la SAQ se sont chiffrées à 3,3 milliards de dollars lors de la dernière année financière, soit une croissance de 4 % comparativement à l'année précédente.