Cette troisième journée de grève a été annoncée par une vidéo sur la page Facebook du Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ).

« On est rendu au moment où on met de la pression […] On sera en grève lundi et il y aura des grands rassemblements comme la dernière fois […] La destination restera surprise », a déclaré le délégué syndical, Simon Mathieu Malenfant.

Lors du dernier débrayage, le 22 août, la majorité des succursales ont dû être fermées. Certaines, exploitées par des cadres, avaient tout de même ouvert leurs portes, comme le permet le Code du travail.

Le lendemain, le premier ministre Philippe Couillard avait déclaré ne pas vouloir se mêler de la négociation à la SAQ, même si le syndicat considère que le premier ministre est le « véritable patron » de la société d'État. M. Couillard a réfuté cet argument, rappelant que la SAQ est gérée par un conseil d'administration autonome.

Le principal point en litige concerne le travail les week-ends, soit la période la plus achalandée de la semaine.

Le syndicat a obtenu un mandat de déclencher 6 jours de grève, au moment jugé opportun. La convention collective est échue depuis près de 21 mois.