Un texte de Tanya Neveu

Les visiteurs pouvaient découvrir différents animaux tels que le kangourou et le singe.

La municipalité remet annuellement 10 000 $ au comité événementiel, un groupe de 8 bénévoles, pour leur permettre d'organiser des événements tout au long de l'année.

Le maire de la municipalité et membre du comité, Simon Gélinas, croit qu'il s'agit d'une façon de faire connaître son village et d'attirer des nouveaux citoyens.

On doit organiser la St-Jean Baptiste, la fête au parc, l'Halloween et la fête de Noël, dit-il. On n'a pas beaucoup [d'arrêts], mais on aime ça. Une journée comme ça, c'est gratifiant de voir que les gens répondent à l'appel. Ce qu'on veut, c'est de faire découvrir ce qu'on a ici à Lorrainville, montrer qu'on est dynamique et qu'on en a pour tout le monde, pour toutes les générations.

Et nouveauté cette année, les visiteurs pouvaient prendre part à un safari urbain à travers les rues du village pour découvrir les attraits du territoire.