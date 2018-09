Un texte de Laurence Royer avec les informations de Bruno Lelièvre

Vendredi, les 74 équipes participantes ont commencé la course à Saint-Georges-de-Malbaie. Ils ont réalisé une série d’épreuves de vélo, de nage, de course en sentiers et de canot.

Les participants, provenant d’une douzaine de pays, ont aussi fait une Tyrolienne et une descente en rappel à partir de la plateforme vitrée du Géoparc de Percé.

Une équipe du Raid international Gaspésie Photo : Radio-Canada

Samedi, la course - d’une distance de150 kilomètres pour certains et de 300 kilomètres pour d’autres - s’est poursuivie en canot entre Percé et Grande-Rivière.

Il s’agit d’un parcours différent des autres années, ce qui fait le bonheur de certains participants.

Ça fait trois, quatre ans qu’on le fait et ça a toujours été plutôt dans l’ouest. Là, c’est vraiment un secteur différent. Un participant du Raid international Gaspésie

Épreuve au 5e Raid international Gaspésie Photo : Courtoisie du Raid international Gaspésie

Le Raid international Gaspésie se poursuit dimanche pour la dernière étape du défi en plein air à Carleton-sur-Mer.