Si tu mets beaucoup de personnes sans-abri dans la même place, ça fait un ghetto pour une communauté , martèle le candidat à la mairie Bruce McConville, qui est aussi un membre du groupe SOS Vanier.

Le candidat à la mairie d'Ottawa, Bruce McConville. Photo : Radio-Canada

M. McConville, comme bon nombre d’autres opposants au refuge de 350 lits, voudrait que la Ville mette de l’avant le modèle Logement d’abord, qui donne la chance aux itinérants d’avoir accès à un logement à bas prix.

Un autre candidat à la mairie, Clive Doucet, est également contre l’idée d’un méga refuge. Comme son rival, il souhaiterait de plus petits refuges dispersés sur le territoire.

M. Doucet propose aussi de forcer les promoteurs immobiliers à consacrer 5 % de leurs projets de développement immobilier à la construction de logements abordables.

« Rappelons qu’en France, depuis 50 ans, on demande que 25 % de toutes les nouvelles maisons doivent être à prix abordable. Et ça, c’est à peu près le pourcentage des gens dans toutes les villes à travers le monde qui ont besoin d’aide : 25%! », souligne le candidat.

Le candidat à la mairie d'Ottawa, Clive Doucet. Photo : Radio-Canada

Le maire Watson, lui, persiste et signe : il faut un nouveau refuge plus grand à Vanier. « Pendant l’hiver, les refuges sont pleins pour les personnes qui cherchent un repas et une place où dormir », justifie-t-il.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson. Photo : Radio-Canada

M. Watson assure que le Comité d’urbanisme de la Ville travaille à identifier plus d’espaces pour accueillir des logements abordables avec l’objectif d’adopter une nouvelle politique d’ici 2019.

Le projet de déménagement du refuge, lui, fait l’objet d’un examen par le Tribunal d'appel de l'aménagement local et ne peut pas aller de l’avant sans l’aval de ce tribunal.

Avec les informations d'Ismaël Sy