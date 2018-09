Aliyah, Maeve et Carryann pesaient 700 grammes lors de leur naissance. Le 8 août dernier, les trois petites filles de Chantale Jalbert et Michel Truchon se sont pointé le bout du nez plus tôt que prévu.

« La première rencontre avec nos bébés et on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les prendre. Depuis le début c'est deuil par-dessus deuil. Mais on garde le moral. On est quand même très chanceux d'avoir trois belles filles en santé qui vont bien », confie Chantale Jalbert.

L'une des trois filles prématurées de Chantale Jalbert et Michel Truchon. Photo : Courtoisie Chantale Jalbert

La famille Truchon-Jalbert a dû quitter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour s'établir au Manoir Ronald McDonald, à Montréal.

Au Saguenay, notre vie continue, malgré tout. Les comptes continuent d'entrer, mais on ne peut plus travailler c'est sûr. On est les deux ici Chantale Jalbert

Depuis 15 ans, l'organisme Préma-Québec accompagne ces familles en leur offrant du soutien moral et financier.

Samedi, des marches pour les prématurés étaient organisées dans plusieurs villes au Québec afin d'amasser de l'argent pour la cause. Dans la province, plus de 40 000 $ ont été récoltés.

Plusieurs familles ont participé à la marche des prématurés à Saguenay. Photo : Radio-Canada/Sarah Pedneault

À Saguenay, une soixantaine de citoyens ont participé à la marche.

Les médecins prévoient qu'ils pourront quitter l'hôpital Sainte-Justine à la fin du mois de décembre.

« Elles étaient vraiment toutes petites, mais ça grandit, les poumons s'améliorent avec le temps. »

Chaque année, environ 6000 familles québécoises doivent faire face à la naissance prématurée de leur enfant.

D'après le reportage de Sarah Pedneault