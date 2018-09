Un texte de Boualem Hadjouti

Les participants se sont d'abord rassemblés à la Place de la citoyenneté pour y assister à une prestation musicale de Richard Desjardins, vice-président de l’Action boréale.

Les manifestants se sont ensuite dirigés vers les bureaux du ministre sortant des Forets et candidat du Parti libéral Luc Blanchette pour y déposer symboliquement une pétition de 17 000 signatures en faveur du caribou.

Olivier Kolmel de Greenpeace Canada. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

Les participants veulent attirer l'attention des partis politiques du Québec, en pleine campagne électorale, et les inciter à se prononcer pour la sauvegarde de cet animal.

On passe le message aux candidats de chaque parti qu'on veut qu'ils se prononcent sur le sort des caribous qui sont en péril de par le pays. C'est une crise nationale , a mentionné Olivier Kolmel de Greenpeace Canada.

Selon lui, si on voit que 30 % de la population était déclinée en 20 ans, et on continue à fragmenter leur territoire, c'est qu'il y a un problème. C'est représentatif le caribou de la santé de la forêt. S'ils ne sont pas en santé, on ne gère pas bien nos ressources.

Action boréale promet de continuer la mobilisation

De son côté, le président d'Action boréale, Henri Jacob promet de poursuivre la mobilisation au-delà des élections provinciales d'octobre.

Tous les partis vont nous faire la promesse qu'ils vont s'en occuper, mais nous on ne se fie pas aux promesses. Henri Jacob

On va s'assurer de faire les actions après les élections, on ne finit pas au premier octobre. On va faire des pressions. On va même demander un moratoire au prochain gouvernement au moins 5 ans pour nous permettre de mettre en place un projet (de sauvegarde du caribou). On travaille avec les communautés autochtones, les spécialistes, avec Greenpeace, nature Québec, SNAP (Société pour la nature et les parcs, Québec), c'est un grand mouvement à travers le Québec , dit-il.

Henri Jacob d'Action boréale Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

La harde de caribous de Val-d'Or compterait 18 invidus, selon Québec.