Un texte de Charles D’Amboise

« Ça fait longtemps qu’on attend cette nouvelle-là. Les citoyens sont prêts à composter davantage à Québec », souligne Louis Guillemette, porte-parole de l’organisme Craque-Bitume qui supervise le compostage communautaire dans les quartiers centraux de Québec.

Faute de sites disponibles, l’organisme à but non lucratif (OBNL) doit refuser des demandes de citoyens depuis 2014.

« Nous, on était prêt à doubler notre réseau en 2014. […] Pourquoi attendre aussi longtemps? Pourquoi ne pas permettre aux citoyens qui sont prêts à composter de le faire », demande le porte-parole, qui se réjouit tout de même de cette nouvelle subvention de la Ville.

On pourrait appuyer beaucoup plus le compostage […] On a pris un certain retard. Louis Guillemette, porte-parole de l’organisme Craque-Bitume

Ce manque de ressources pousse même certains citoyens à mettre en place des sites de compostage clandestins, selon l’organisme. La Ville tolérerait ces installations temporaires jusqu'à ce qu'une plainte soit formulée.

Grâce aux nouveaux fonds octroyés, Craque-Bitume prévoit détourner environ 35 tonnes de déchets de table. En plus des nouveaux emplacements, trois sites existants seront agrandis et offriront un plus grand nombre de bacs de compostage.

La biométhanisation dès 2022

De son côté, la Ville de Québec rappelle que son projet de complexe de biométhanisation, qui doit ouvrir en 2022, fera rayonner la région de Québec en matière de traitement des matières organiques.

Cette usine de biométhanisation s’inscrit dans une stratégie globale de la Ville qui vise à mettre en valeur 82 % des matières résiduelles d’ici 2028.

D’ici là, la Ville souhaite continuer d’appuyer des initiatives communautaires comme celles de l’organisme Craque-Bitume, en plus d’offrir des formations de compostage domestique quatre fois par année aux citoyens.

Une affiche d'un site de compostage communautaire à Québec Photo : Radio-Canada/Léa Beauchesne

« C'est sûr qu'on soutient les actions de compostage qui peuvent être faites en parallèle avec les autres actions de gestion de matières résiduelles qu'on fait à la Ville », indique Mireille Plamondon, porte-parole de la Ville.