Un texte d’Alexandre Duval

De passage à Québec afin de dévoiler sa plateforme pour la région, le chef caquiste a maintenu la ligne dure sur sa vision d’un futur troisième lien entre les deux rives.

« On sait déjà que le projet de troisième lien va être à l'est. [...] On va dire clairement au bureau de projet de ne pas étudier les scénarios à l'ouest », a affirmé M. Legault.

Il y a trois semaines, après la présentation des cinq corridors étudiés par le bureau de projet, le maire Régis Labeaume s’était réjoui d’apprendre qu’un scénario était envisagé à l’ouest des ponts actuels.

M. Legault n’a pas voulu en faire grand cas. « En 2014, Régis Labeaume était contre le troisième lien. Il a maintenant une ouverture, donc on progresse », a-t-il laissé tomber.

S’il devient premier ministre du Québec, le chef caquiste perçoit son rôle comme celui d’un « arbitre » pour tenter de réconcilier les points de vue divergents au sujet du troisième lien.

Quand on est maire de Québec […] on défend Québec. Mais quand on est au gouvernement du Québec, on a la responsabilité d'arbitrer ce qui est demandé par la rive sud et ce qui est demandé par la rive nord. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

Régis Labeaume absent

Interrogé à savoir pourquoi Régis Labeaume n’était pas présent à ses côtés samedi alors que la mairesse de Montréal Valérie Plante l’accompagnait vendredi après-midi lors d’une annonce, M. Legault a marqué une petite pause.

« Je l’ai vu récemment, mais s’il me demande de le voir, ça va me faire plaisir », a-t-il dit, ajoutant que c’est Mme Plante qui avait demandé à le rencontrer la veille.

Régis Labeaume lui a-t-il demandé une rencontre? À cette question, M. Legault s’est contenté de garder le silence tout en souriant.

Des priorités déjà connues

Parmi les priorités idenfitiées pour la grande région de Québec, M. Legault n'a pas dévoilé de surprises. Une grande partie de ses propositions sont toutefois liées aux transports.

Le chef de la CAQ a notamment rappelé qu'il était en faveur du projet de transport structurant de Québec. Il souhaite éventuellement le relier à Lévis en le faisant passer sur le troisième lien.

La CAQ veut aussi réaménager la tête des ponts et améliorer le service de traverse fluviale entre Québec et Lévis.

Autre sujet souvent abordé ces derniers jours : l'immigration. M. Legault veut accélérer les processus et prioriser les candidats qui ont un contrat de travail avec une entreprise de la région.