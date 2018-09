Un texte de Laurence Gallant

Les randonneurs et les cyclistes, en famille ou entre amis, ont afflué au parc national du Bic samedi.

Avec sa journée portes ouvertes, la Société des établissements de plein air du Québec espère attirer de nouveaux usagers, qui n’ont jamais pris le temps de franchir le seuil de leurs parcs nationaux.

Au parc du Bic, l’organisation a noté que seulement 13 % de ses visiteurs des dernières années étaient originaires du Bas-Saint-Laurent. Une proportion que l'organisation travaille à augmenter.

Selon la directrice du parc national du Bic, Myriam Lavallée, le parc a accueilli l’an dernier 241 000 « jours-visites », qui correspondent au nombre de journées passées au parc par visiteur inscrit.

Myriam Lavallée, directrice du parc national du Bic Photo : Radio-Canada/Laurence Gallant

Il s’agit d’un chiffre en augmentation par rapport à l’année précédente, et particulièrement pour les mois de juin, de septembre et de mars : les gens ont de plus en plus tendance à visiter le parc dans des périodes traditionnellement moins populaires.

Les saisons ont tendance à s’étirer de plus en plus, autant au début qu’à la fin, à l’automne, et aussi à l’hiver , observe Myriam Lavallée.

Des idées reçues à déconstruire

La direction du Parc essaie en ce sens de « casser le mythe » que le parc est fermé l’hiver.

Mme Lavallée raconte que certains peuvent être étonnés d’apprendre que le parc du Bic est ouvert à l’année, tout simplement parce qu’on n’aperçoit plus de véhicules récréatifs installés au camping aux abords de la 132, comme il est fermé l’hiver.

Le parc est caché derrière les murailles, derrière les crêtes. Et lorsqu'on découvre le cœur du parc, c'est éblouissant. Myriam Lavallée, directrice du parc du Bic

Des randonneurs au parc du Bic, dans le secteur Tombolo Photo : Radio-Canada/Laurence Gallant

On a souvent des gens qui sont surpris de savoir qu'il y a des phoques et qu'on peut les observer facilement de la rive , ajoute la directrice.

C’est justement pour permettre aux locaux de découvrir ces joyaux de leur région que la SÉPAQ organise ces journées portes ouvertes.

De nouveaux chalets ont été construits au parc du Bic. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Place aux familles

Il y a quelques années, la société a également choisi d’offrir la gratuité aux 17 ans et moins, pour pousser les familles à fréquenter davantage les parcs nationaux.

On veut attirer les jeunes de plus en plus tôt pour qu’ils développent un lien d’appartenance, qu’ils développent des souvenirs, et que ça se fasse en famille. Myriam Lavallée, directrice du parc du Bic

Les parcs nationaux du Québec mettent d’ailleurs gratuitement à la disposition des parents de l’équipement adapté pour les bambins.

Au parc du Bic, Myriam Lavallée dit recevoir beaucoup de commentaires sur les nouvelles installations du secteur Tombolo, qui facilitent particulièrement le séjour des jeunes familles.