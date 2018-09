Avec les informations de l'émission Out in the Open, de CBC

« La majorité de mes anciens collègues voulaient me foutre à la porte, dit-il. Ce n'est pas facile tous les jours de regarder certains de ces visages. »

Depuis son retour au travail en 2016 après une suspension de trois ans pour son rôle dans le scandale des dépenses du Sénat, Patrick Brazeau se remet lentement sur les rails.

« C'est un travail en cours, mais j'y arrive lentement », déclare-t-il à l'émission Out in the Open, sur les ondes de CBC, dans un entretien au cours duquel il revient sur les scandales qui auraient pu mettre fin à sa carrière, ou même à sa vie.

M. Brazeau a réussi à surmonter une série de scandales et d'accusations criminelles avec une carrière intacte, en partie en raison de la nature de son travail; un sénateur est nommé à vie, et non élu.

Mais l'homme de 43 ans voit les choses d'un autre oeil. Il croit simplement n'avoir rien à se reprocher.

Le coup de poing de Justin

En 2008, l'ex-premier ministre Stephen Harper nomme Patrick Brazeau, qui est alors à la tête du Congrès des peuples autochtones, au Sénat.

C’est en 2012 qu'il se fait connaître du grand public, lorsqu’il affronte Justin Trudeau, alors simple député libéral, dans un match de boxe caritatif. M. Trudeau gagne et humilie le costaud sénateur en trois rounds.

Le combat entre Justin Trudeau et Patrick Brazeau visait à amasser des fonds pour la recherche contre le cancer. Photo : Reuters/Chris Wattie

« Mon ego était tout à fait meurtri parce qu'à ce moment-là, jamais au grand jamais je n’aurais cru perdre contre lui », raconte M. Brazeau.

Six ans plus tard, il n'a toujours pas regardé la vidéo du combat dans son intégralité. Il croit toutefois que l’affrontement a eu de réelles conséquences politiques.

Si j'avais gagné ce match de boxe, je ne crois pas que Justin Trudeau serait premier ministre du Canada aujourd'hui. Patrick Brazeau

« Avant le combat, les gens ont ridiculisé [Justin Trudeau] en disant qu'il avait l'air faible et qu'il n'était pas vraiment un combattant. Mais le fait qu'il m'ait battu a certainement changé son image », poursuit-il.

Justin Trudeau a reconnu lors d'une entrevue avec le magazine Rolling Stone, l'an dernier, que Patrick Brazeau semblait être un bon « faire-valoir » pour lui, avant de s’excuser pour ces propos qui avaient heurté les communautés autochtones.

Spirale descendante

Au cours des années qui suivent ce combat désormais célèbre, ce n’est pas dans l’arène de boxe, mais bien dans l’arène politique que Justin Trudeau connaît de retentissantes victoires; d’abord en remportant le leadership du Parti libéral du Canada, puis en devenant premier ministre.

La vie de M. Brazeau, pendant ce temps, tombe en vrille.

À la suite d'un rapport de la vérificatrice générale en 2012, il est l'un des quatre sénateurs accusés d'avoir demandé à tort des allocations de dépenses de logement.

Je connaissais la vérité, mais je n'arrivais pas à la faire connaître. Je me sentais impuissant. Le sénateur Patrick Brazeau

En février 2013, la police est appelée à son domicile de Gatineau, au Québec, pour un cas présumé de violence conjugale.

Il est arrêté et accusé de voies de fait et d'agression sexuelle. Il apprendra en prison qu'il a été expulsé du caucus conservateur à la suite de l'incident.

« Mon monde s'est écroulé », se souvient-il.

Au cours des trois années qui suivent, d'autres accusations sont portées contre lui pour voies de fait, conduite en état d'ébriété, possession d'armes, possession de drogues, pour avoir proféré des menaces ainsi que pour ne pas s'être soumis à un alcootest.

Ces accusations s'ajoutent à celles de fraude et d'abus de confiance dans le cadre du scandale des dépenses du Sénat.

En 2014, il travaille comme gestionnaire dans un club de strip-tease d'Ottawa. Il explique la décision comme un acte de désespoir devant le refus de tout autre employeur de l'embaucher.

Durant cette période, Patrick Brazeau consomme « beaucoup de drogues et d'alcool ». À deux reprises, un juge l'envoie en désintoxication.

« Les gens disent toujours qu'il y a une raison à tout, dit-il au sujet de ses difficultés. Je ne connais pas cette raison, mais j'ai de la chance d'être ici. »

M. Brazeau ne parle pas ici seulement de son travail au Sénat. Il se sent aussi chanceux d'être encore en vie.

En août 2015, il raconte sur Twitter qu'il a tenté de se suicider en raison de sa déchéance professionnelle. Au mois de janvier suivant, des ambulanciers entrent chez lui pour le sauver d'une autre tentative de suicide.

« J'en suis arrivé à un point où j'étais fatigué de me battre, explique-t-il. Fatigué de lire mon nom dans les journaux, d'entendre les gens parler de moi de façon négative alors que je connaissais la vérité, mais que je ne pouvais tout simplement pas la faire connaître. Je me sentais impuissant. »

Retrouver une vie normale

Deux jours après cette dernière tentative de suicide, Brazeau se réveille dans un hôpital à la suite d'un coma artificiel. Il se souvient d'un chirurgien assis à son chevet et qui le convainc de se battre pour rester en vie.

« Évidemment, la première chose qui me vient à l'esprit, je ne veux pas être émotif ici, mais... les enfants, dit-il d’une voix chancelante. Mes enfants, et évidemment ma famille immédiate. Ils ne méritaient pas ça. »

M. Brazeau admet avoir pris de « mauvaises décisions » dans son passé, mais reconnaît peu d'actes répréhensibles. Il estime que le « soi-disant scandale des dépenses » était politiquement motivé et fondé sur des contrevérités. Il justifie aussi cette perception par les décisions des tribunaux.

« Presque toutes les accusations qui ont été portées contre moi pendant cette épreuve n'ont jamais été prouvées, lance-t-il. C'est pour ça que j'ai retrouvé mon travail. »

Patrick Brazeau sort de palais de justice de Gatineau après avoir plaidé coupable à des accusations réduites en septembre 2015. Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

Patrick Brazeau plaide coupable en 2015 à des accusations réduites de voies de fait liées à un incident survenu deux ans plus tôt et à la possession de cocaïne lors d'un autre incident familial. Grâce à cette entente avec les tribunaux, il obtient une absolution inconditionnelle.

Une accusation pour un présumé refus de fournir un alcootest en 2016 demeure non résolue. Les autres accusations dont il faisait l'objet ont été retirées ou il en a été acquitté.

Il s'en tire donc sans casier judiciaire et sans peine d'emprisonnement. À 43 ans, il pourrait rester au Sénat pour les 32 prochaines années.

Retour au Sénat

Brazeau s'habitue maintenant à Ottawa sous un nouveau gouvernement.

Il croit pouvoir être plus efficace en tant que sénateur indépendant, sans allégeance partisane au Parti conservateur.

« Je ne dois rien à personne », dit-il. Il a été utilisé par son ancien parti, croit-il, et ses dirigeants ont essayé de l'éliminer quand ses problèmes personnels sont devenus un inconvénient politique.

CBC s’est adressée à Stephen Harper pour obtenir des commentaires sur le retour de M. Brazeau en politique, mais il n’avait pas répondu au moment de la publication.

Patrick Brazeau en entrevue à CBC Photo : CBC / Susan Mckenzie

M. Brazeau reconnaît avoir accordé peu d'attention à la politique pendant sa suspension. Il a fallu du temps pour se réadapter à son ancien emploi. Il siège sur quelques comités, vote sur des projets de loi et essaie de déterminer comment il pourra le mieux contribuer à l'avenir.

« Je ne peux pas, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, m'attarder sur mes regrets, parce que cela ne changera rien, conclut-il. Ce qui change, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, c'est demain, le mois prochain, l'année prochaine. »