Un texte de Philippe Grenier, avec la collaboration de Laurence Gallant

À certains endroits, on peut y voir le logo suivi du message « La Meute vous surveille » peint en rouge.

Annie Fournier avoue avoir été surprise en voyant le graffiti vers 8 heures samedi matin.

La candidate du Parti libéral dans Matane-Matapédia, Annie Fournier, surprise de voir l'empreinte du groupe identitaire La Meute devant son bureau. Photo : Annie Fournier

La candidate trouve son entrée en politique assez intense avec les gens qui s'opposent à certains commentaires, certaines idées , entre autres sur les médias sociaux. Annie Fournier dit comprendre que chaque groupe a le droit de s'exprimer . Par contre, elle s'attend à ce que ça se fasse dans le respect de tous .

Je sens qu'on a voulu m'ébranler, mais ça ne m'a pas ébranlée. Annie Fournier, candidate du Parti libéral du Québec dans Matane-Matapédia

Annie Fournier dit ne pas avoir été intimidée par le geste, c'est le premier geste de la sorte que je vois, par contre, j'espère que c'est le dernier que je vais voir aussi. On se présente en politique pour faire avancer la démocratie, donc, je pense que c'est dans le droit à tous de pouvoir se présenter en politique sans avoir peur de le faire .

Un graffiti similaire se trouve aussi devant le bureau du député fédéral d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé, sur l’avenue St-Jérôme à Matane.

Graffiti du groupe identitaire La Meute sur le trottoir devant le bureau du député du Parti Libéral du Canada Rémi Massé à Matane. Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

Les bureaux du député sortant dans Matane-Matapédia et candidat péquiste Pascal Bérubé ont également eu droit au logo du groupe identitaire.

Des membres de la Meute ont également laissé leur marque devant le bureau de Pascal Bérubé Photo : Pascal Bérubé

« Une campagne de visibilité »

Le porte-parole de La Meute, Sylvain Brouillette, indique qu’il s’agit d’une campagne de visibilité visant les bureaux de campagne et les bureaux de députés de toutes les régions du Québec.

C’est des marques qu’on fait au sol avec de la craie en spray, donc ça se lave à l’eau simplement, on s’est informés avec les autorités pour être sûr que ce soit pas considéré comme un méfait , assure le porte-parole.

Pourtant, il semble que les marques devant les bureaux de Mme Fournier et de M. Massé soient faites de peinture en cannette.

Selon Sylvain Brouillette, ces marques ont pour but de montrer que le groupe surveille les différents partis politiques, et attend que ceux-ci abordent davantage les enjeux autour de l’identité et de la langue française.

Il estime à 300 le nombre de membres de La Meute en Gaspésie.