Un texte de Tanya Neveu

Une dizaine de femmes se sont réunies tôt samedi matin pour des essais de motos à 3 roues.

Par curiosité, on en voit beaucoup sur les routes cette année. On fait de la moto nous donc je voulais voir la différence entre les deux , raconte l'une d'elles.

Attirée par ces engins, Lyne Gironne, a décidé d'organiser l'événement au Témiscamingue.

Elle a lancé un appel sur Facebook et deux jours plus tard, une cinquante de personnes ont manifesté leur intérêt.

Au Témiscamingue, on sent de plus en plus qu'il y a de l'engouement pour la moto. Dans les deux dernières années, j'ai commencé à voir de plus en plus de Spyder. Ce qui me fascine, c'est qu'elles sont conduites par des femmes d'un certain âge , dit-elle.

Une femme conduit une Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Les ventes augmentent

Chez Blais Récréatif à Rouyn-Noranda, on confirme que les femmes sont plus attirées vers les motos à trois roues que les motos traditionnelles à deux roues.

Le représentant des ventes, Daniel Gélinas, estime qu'il vend beaucoup plus de motos 3 roues qu'il y a quelques années.

Je vais vous dire, il y a vraiment une recrudescence quand on parle de Spyder , dit-il.

Plus de motos 3 roues en Abitibi-Témiscamingue qu'à Montréal

Selon la Société de l'assurance automobile du Québec, la région comptait 473 motos à 3 roues de type SPYDER en circulation au 30 juin 2018.

Le chiffre est plus élevé en Abitibi-Témiscamingue que dans la grande région de Montréal ou encore en Outaouais.