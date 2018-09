Un texte de Romain Schué

Comme à chaque élection provinciale, les chefs débâteront, ensemble, en français, à deux reprises, le 13 et le 20 septembre à Montréal.

Entre ces dates, ils se retrouveront, toujours à Montréal, pour échanger en anglais le 17 septembre, une première depuis 1985, quand le débat dans la langue de Shakespeare avait été diffusé à la radio.

Mais ce n’est pas tout. Outre ces trois débats, des dizaines d’autres sont organisés aux quatre coins de la province depuis le lancement de la campagne électorale, le 23 août, avec des thèmes variant de l’économie à l’environnement, en passant par l’agriculture et la défense de la langue française.

En date du 7 septembre, le Parti libéral du Québec (PLQ) a comptabilisé 221 demandes. « C’est en croissance et on tente de gérer du mieux qu’on peut », souligne Catherine Maurice, responsable des communications de la campagne libérale.

Du côté de la Coalition avenir Québec (CAQ), on indique avoir reçu 211 invitations et plus de 120 au Parti québécois (PQ).

Chez Québec solidaire (QS), aucun chiffre n’est disponible, mais il y aurait « énormément » d’invitations.

« On a même embauché une personne pour recevoir et répondre à ces invitations. Elle n’y arrive même pas, car il y en a trop. Le flot est incessant et ça continue de rentrer », explique la porte-parole du parti, Stéphanie Guevremont.

Françoise David, François Legault, Pauline Marois et Philippe Couillard sur plateau du débat des chefs de 2014. Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Un « enfer » pour l’organisation

Tous s’entendent pour dire que ces chiffres sont exceptionnels. Les premières demandes, assure-t-on à la CAQ, sont arrivées au milieu du mois de juin.

« C’est presque une job à temps plein. C’est l’enfer à gérer », mentionne l’attachée de presse Nadia Talbot.

Comment expliquer un tel flot? « Je soupçonne les élections à date fixes d’avoir permis à davantage d’organisations de prévoir un débat », croit Antonine Yaccarini, directrice des communications du PQ.

Connaitre, par avance, la date du scrutin a « contribué à un engouement », confirme Nadia Talbot.

En 2014, se souvient QS, tout était différent. « Avant, on n’était pas invité à tous les débats. Maintenant, on est en croissance et les gens s’intéressent davantage à nous », estime Stéphanie Guevremont.

De nombreuses autres demandes, précisent les partis, sont arrivées directement aux bureaux de plusieurs circonscriptions dans les régions et ne sont pas gérées par les équipes principales, basées à Montréal ou à Québec.

Et si certains débats sont minutieusement préparés avec plusieurs semaines d’avance, ce n’est pas le cas de toutes les invitations. Parfois, des requêtes sont envoyées avec une semaine de délais, sans confirmation du lieu et de l’heure précise, raconte-t-on.

Peu de refus

Tous les partis participent-ils à ces débats? En grande majorité, oui, répond-on au sein des partis.

« On en refuse très, très peu, pratiquement pas », jure-t-on à QS.

Le choix du candidat à envoyer suscite également, parfois, de longues réflexions. « On essaye de se battre à forces égales, confie Nadia Talbot, de la CAQ. Par exemple, on n'envoie pas pas un candidat sans expérience face à un ministre libéral ».

Un débat sur la gouvernance environnementale a eu lieu le 6 septembre à HEC Montréal, devant plus de 350 personnes. Photo : Radio-Canada/Étienne Leblanc

L’absence du PLQ lors d’un débat sur l’environnement, organisé à HEC Montréal le 6 septembre, a cependant été déplorée par les organisateurs et les autres participants. Le lendemain, la chaise du PLQ a également été laissée libre pour parler de la francisation, à l’invitation de la FTQ.

« Il y a des enjeux d’horaires et de disponibilités, justifie Catherine Maurice. On a la préoccupation d’envoyer le bon porte-parole. Les 125 candidats ne maîtrisent pas tous les sujets. Parfois, on doit trancher. Mais on essaie d’en faire le maximum. »