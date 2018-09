Le feu s'étend sur plus de 10 kilomètres carrés et reste non maîtrisé. Deux hélicoptères de l'agence fédérale oeuvrent déjà à contenir des brasiers près d'un terrain d'avalanche, une barrière naturelle contre le feu.

D'autres équipes épaulent aussi leurs confrères américains.

Parcs Canada a précisé dans un communiqué que le temps sec et des vents forts pourrait contribuer à entretenir le feu samedi. La veille, les flammes ont pour la première fois pénétré de l'autre côté de la frontière.

Des températures plus fraîches prévues au cours des prochains jours devraient apporter un peu de répit aux pompiers.

Il y a un an, un feu énorme avait ravagé presque 200 kilomètres carrés du Parc national des Lacs-Waterton.