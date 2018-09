Un texte de Boualem Hadjouti

Environ 6 000 enfants naissent prématurément chaque année au Québec.

L'objectif de la marche qui se tient en même temps dans 5 autres villes du Québec est d'amasser 40 000 $ pour continuer à soutenir financièrement les familles qui vivent cette situation.

Carolanne Diamond est organisatrice de la marche pour les prématurés à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

Ces familles-là ont des besoins financiers, ça coute très cher un enfant prématuré par famille peut couter jusqu'à 10 000 $. Carolanne Diamond

En région, en bas de 32 semaines, on ne peut pas naître ici. Donc, ce sont des familles qui sont expédiées à Montréal ou à Québec , explique l'organisatrice Carolanne Diamond.

Elle ajoute que ces familles doivent payer un logement double, le transport et quand l'enfant revient en région il y a d'autres frais, des fois pour des opérations, des suivis à Sainte-Justine, donc ce sont des coûts énormes.

Alice Trudel-Hénault a accouché de sa fille Jasmine à 29 mois. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

Alice Trudel-Hénault a accouché de sa première fille Jasmine à 29 semaines il y a deux ans et demi.

Elle a dû être transférée seule, d'urgence à Montréal, une expérience difficile à vivre selon elle.

Nous, ils nous ont remis de l'argent qui nous a beaucoup aidés, étant donné que j'étais hospitalisée pendant un mois à Montréal. C'est beaucoup de stress, de gros coûts et pendant ce temps ni moi ni mon conjoint ne pouvions avoir des sous qui rentrent à la maison. Comme on sait, on ne pense pas accoucher à 29 semaines, donc on n'a pas prévu un budget en conséquence. C'est sûr que pour moi, une marche par année, je trouve que c'est insuffisant, on devrait parler encore plus de la cause, parce qu'on pense que ça arrive juste aux autres , explique Alice Trudel-Hénault

C'est bien qu'il y ait ça, ça crée de la visibilité pour nos bébés qui viennent au monde trop tôt. Alice Trudel-Hénault

La 10e marche de Préma-Québec a eu lieu en même temps à Longueuil, Sherbrooke, Québec, Rimouski et Chicoutimi.