Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

« Je trouve ça correct que le Canada se tienne debout face aux Américains », de dire le président régional de l’UPA, Mario Théberge.

La gestion de l’offre, c’est plus que cinq productions qui sont en jeu, c’est l’économie des régions. Mario Théberge, président régional de l'UPA

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a quitté Washington vendredi après deux semaines de négociations intensives, mais sans entente sur un nouvel ALENA.

Elle affirme que les discussions progressent. Cependant, le conseiller économique du président Trump a déclaré que le lait, et donc la gestion de l'offre, constituait la principale pomme de discorde entre les deux pays.

Même si le gouvernement Trudeau n’a toujours pas promis qu’il protègerait la gestion de l’offre dans son intégralité, il n’a pas déçu les agriculteurs dans les négociations jusqu’à présent.

L’UPA continue quand même à surveiller les discussions sur l’ALENA de très près.

« Jusqu’à date, ils ne nous ont pas déçus, ils ont toujours tenu parole. On a toujours une crainte de toute façon, mais au-delà de la crainte, on se dit qu’on ne peut pas négocier pour les producteurs nous, il y a du monde qui sont là. Ils ont des négociateurs. On ne compte plus les fois où on les a rencontrés et sensibilisés », conclut Mario Théberge.