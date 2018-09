La Conseillère principale Services à la collectivité d’Ambulance Saint-Jean, Karoline Bergeron rappelle qu'une formation en premiers soins, comprenant les techniques et méthodes d'intervention, aide à sauver des vies tant au travail, à la maison que dans les loisirs.

Mme Bergeron ajoute qu’il est important de refaire sa formation après un délai de trois ans.

Les formations sont valides pour une durée de trois ans, à travers le temps les normes de premiers soins se simplifient. Tous les cinq ans, nous revoyons nos normes afin de nous assurer que notre enseignement est ce qu’il y a de plus simple et de plus efficace et que les gens sont en mesure de le faire lorsque survient une situation , explique Mme Bergeron.

Seulement 18 % des Canadiens sont certifiés en premiers soins. Pourtant, 40 % de Canadiens affirment avoir été dans au moins une situation où ils ont dû intervenir et offrir des premiers soins d'urgence.

Ambulance Saint-Jean recommande d'avoir une trousse de premiers soins à portée de la main, à domicile notamment, et de s'assurer que le matériel qui s'y trouve est en bon état.