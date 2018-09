« Il est avec nous ! », a twitté vendredi le Belge Mischaël Modrikamen, chef du Parti populaire, un microparti wallon d'extrême droite, qui accompagne M. Bannon dans ses efforts pour rassembler les populistes et eurosceptiques au sein d'un « mouvement » paneuropéen.

Le message était accompagné d'une photo des trois hommes, tout sourire à l'issue d'une rencontre vendredi matin au ministère de l'Intérieur à Rome.

Interrogé sur ce ralliement samedi en marge du forum de Cernobbio, qui réunit des dirigeants politiques et économiques, M. Salvini a expliqué que les élections européennes du printemps 2019 représentaient « une occasion de changement historique et la dernière occasion de sauver l'Europe ».

« L'Europe, ils sont en train de la saborder. L'esprit européen, l'esprit d'une communauté rénovée, nous voulons le sauver, nous. Nous travaillons pour être le premier groupe parlementaire européen et oublier la triste parabole socialiste qui a porté chômage et insécurité », a-t-il ajouté.

Dans une entrevue au New York Times, M. Bannon a assuré que les Européennes seraient « l'occasion pour les populistes de prendre la main », tout en précisant qu'il visait avant tout à envoyer suffisamment d'élus populistes au Parlement pour bloquer l'agenda des forces traditionnelles.

Le député antimigrants néerlandais Geert Wilders, présent à Cernobbio, s'est dit intéressé par le projet.

« L'élite actuelle ne s'attaque pas au problème de l'immigration de masse et de l'islamisation comme elle le devrait, les gens sont en colère, le terrorisme persiste et même augmente, les chances pour des partis comme le nôtre et une force unie seront historiques et plus fortes dans les prochaines années en Europe », a-t-il déclaré.

Steve Bannon, le sulfureux ex-conseiller de Donald Trump, cherche à créer une organisation baptisée « Le Mouvement », qui devrait être implantée à Bruxelles en vue de favoriser une révolte populiste de droite en Europe.

« Le Mouvement » se voudra un lieu d'échange entre les différentes forces concernées et pourra fournir des sondages, des conseils et de la réflexion à des personnalités à la droite de l'échiquier politique qui ne disposent pas forcément d'organisations bien rodées pour les soutenir, avait-il expliqué en juillet au Daily Beast.