Un texte de François Brousseau

Quel est ce nouveau parti de l’extrême droite en Suède?

Il a pour nom « les Démocrates de Suède » (Sverigedemokraterna). C’est un cousin du Front national (lui-même rebaptisé « Rassemblement national ») en France, ou encore de l’Alternative für Deutschland en Allemagne.

C'est un parti qui monte et qui monte, dont le principal argument électoral consiste à dire que « l’immigration massive est un danger pour l’identité nationale et pour l’État social-démocrate ».

La Suède a connu ces dernières années une très importante vague de migrants, venus du Moyen-Orient, qui a bouleversé le paysage dans certaines villes, dont Stockholm et Malmö.

En 2006, ce parti avait obtenu un peu moins de 3 % aux législatives. En 2010, le taux est passé à près de 6 % et il a fait élire ses premiers députés.

En 2014, ce parti grimpait à 12,9 %, presque le double par rapport à l'élection précédente! Et en 2018, à la veille des législatives du 9 septembre, il flirte avec la barre des 20 %.

Combien la Suède a-t-elle accueilli de réfugiés ces dernières années?

Des femmes immigrantes lors d'une manifestation devant le parlement, à Stockholm, le 21 juin 2016. Photo : Reuters/TT News Agency

La Suède a accueilli en 2014 et 2015 plus de 250 000 demandeurs d’asile, ce qui est plus, en proportion de la population (la Suède a 10 millions d’habitants) que le 1,2 million ou 1,3 million de migrants arrivés en Allemagne durant la même période (l’Allemagne a 83 millions d’habitants).

Proportionnellement, la Suède a été le pays d'Europe le plus ouvert et le plus généreux face à la vague de migrants des dernières années, avec trois autres pays où se sont concentrées les arrivées depuis trois ans : l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie.

La Suède a intégré par le passé plusieurs vagues de nouveaux arrivants, comme les dizaines de milliers de Polonais, au début des années 1980, après le putsch du général Jaruzelski contre le mouvement Solidarité.

Mais la dernière vague est différente, par son caractère plus massif et non européen.

Le gouvernement actuel est social-démocrate

Le Parti social-démocrate de Suède est la principale formation de la coalition sortante. Ce parti a dominé la politique suédoise tout au long du XXe siècle, longtemps hégémonique avec 45 voire 50 % des voix.

En 2015, il en avait obtenu 31 % – un creux historique – et son chef Stefan Löfven, le premier ministre sortant, a dû passer une alliance avec les Verts pour gouverner.

Mais ce gouvernement officiellement de gauche, attaché historiquement à l’idée de l’immigration, est le même qui, à partir de la fin 2015, a décidé de fermer les frontières et de durcir la politique d’asile suédoise.

Que dit maintenant le gouvernement sur l’immigration?

Des migrants de confession musulmane prient dans un gymnase de Vanesborg, aménagée en mosquée. Photo : Getty Images/David Ramos

Officiellement, la politique de Stockholm, depuis la fin 2015, c’est que le nombre acceptable de réfugiés ne doit pas excéder le niveau européen « proportionnellement à la population » du pays.

La Suède est un petit pays. Cela signifie qu’en 2017, par exemple, elle n’aurait pas dû accepter plus de 14 000 demandeurs d’asile, contre les 26 000 enregistrés, ce qui était déjà une énorme baisse par rapport à 2014 et 2015.

Cette nouvelle politique, influencée par les bouleversements de l’immigration de masse et par la montée de l’extrême droite, n’a pas pour autant freiné l’érosion du vote social-démocrate.

On voit aujourd’hui en Suède, pays emblématique de l’ouverture et du socialisme modéré, ce qu’on voit dans les autres pays ouest-européens ayant reçu beaucoup de migrants : une droite nationaliste en ascension. Cette droite est au gouvernement en Autriche, et aussi en Italie avec Matteo Salvini de la Ligue, le tout-puissant ministre de l’Intérieur qui refoule les bateaux de migrants.

En Allemagne, la droite extrême menace aujourd’hui de faire éclater la coalition modérée au pouvoir.

La question des migrants devient centrale dans de nombreux pays

À Berlin, le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer a déclaré que la question des migrants est « la mère de tous les problèmes ».

Mais ce qu’on voit aussi, avec cette question qui monopolise le débat politique en Allemagne (avec les manifs de Chemnitz), en Italie avec le nouveau gouvernement, en Autriche et ailleurs, c’est l’émergence d’un discours économiquement de gauche, mais simultanément fermé (ou très méfiant) face à l’immigration.

Sur l’air de dire : « La protection sociale, l’État social, la social-démocratie, ce n’est pas viable dans un contexte d’immigration massive ».

Aujourd’hui, même certains partis de gauche comme Die Linke en Allemagne (le cousin de la « France insoumise » de Jean-Luc Mélenchon) sont en train, eux aussi, de flirter avec l’idée d’une restriction stricte de l’immigration.

Les élections en Suède sonnent-elles le glas de la social-démocratie?

Les membres du Mouvement Résistance Nordique, une formation d'extrême droite, défilent dans les rues de Ludvika lors des célébrations du 1er mai 2018. Photo : AFP/Getty Images/ULF PALM

C’est l’un des derniers grands partis de gauche au pouvoir dans un pays européen.

Aujourd’hui, les sondages lui prédisent le plus mauvais score de toute son histoire : entre 22 % et 26 % des suffrages, ce qui reste supérieur à ce qu’on voit aujourd’hui dans les pays voisins pour les partis de gauche historiques (France, Allemagne, Italie).

Une nouvelle Suède se dessine sous nos yeux avec la « question migrante » au cœur des débats, comme dans beaucoup d’autres États d’Europe.