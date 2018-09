Un texte de Charles D’Amboise

Les manifestants pressent les gouvernements de saisir l'urgence d'agir contre le dérèglement climatique et la fin des énergies fossiles.

Munis de pancartes et scandant des slogans proenvironnement, les manifestants veulent voir l’enjeu prendre plus de place dans la campagne électorale.

La marche était initiée par la candidate solidaire dans Montmorency Marie-Christine Lamontagne, dans le secteur de Beauport.

La candidate de Québec Solidaire dans Montmorency Marie-Christine Lamontagne Photo : Radio-Canada/Nahila Bendali

« Il y a un proverbe qui dit : "On n’hérite pas de la Terre de nos ancêtres, on emprunte celle de nos enfants". Nous, on veut agir pour les générations à venir et c’est maintenant qu’on a besoin de solutions concrètes en environnement », a souligné la candidate âgée de 24 ans.

L'événement mondial, organisé dans 95 pays, notamment au Canada, survient alors que se tient à Bangkok, en Thaïlande, une réunion de préparation de la COP24, la 24e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques.