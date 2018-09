Le congrès permet aux médecins qui exercent dans les hôpitaux en région d'améliorer leur pratique et de mettre à jour leurs connaissances pour assurer des soins de santé de qualité à la population.

De nombreux sujets sont abordés lors de cet événement annuel. Les traumas, la médecine nucléaire, la sécurité des patients à l'urgence ainsi que les nouvelles technologies dans les soins de santé font partie des thèmes de cette année.

Une participante de l’événement, la docteure Olivia St-Laurent-Lemerle qui pratique la médecine à l’hôpital de Maria, se réjouit de la pertinence de ce congrès pour les médecins qui évoluent en région.