Un texte de Julie Marceau

Le cadre financier de la CAQ prévoit de redonner quelque 700 millions de dollars en taxes scolaires, 763 millions en allocations familiales, 249 millions pour la prématernelle 4 ans, 245 millions pour les « Maisons des aînés » ainsi que 200 millions pour le service de maintien à domicile.

La CAQ prévoit une croissance de 4,2 % au terme de son premier mandat pour le budget de la santé (soit ce qui est prévu actuellement) et des montants additionnels de 400 millions pour le réseau de l’éducation et de 500 millions pour les aînés.

Tandis que le rapport préélectoral prévoit une croissance économique de 1,3 % en 2021 et 2022, un gouvernement caquiste prévoit que le Québec peut espérer une croissance économique s’élevant à 2 %.

« Durant les deux dernières années du mandat, [...] on va augmenter la croissance économique de 0,5 % grâce à l’équipe économique [de la CAQ] pour aller chercher 700 millions de dollars de plus de revenus », a affirmé François Legault.

Le chef caquiste assure aussi que l'utilisation de la réserve de stabilisation permettrait de pallier des moments difficiles, même si, selon lui, cette situation ne devrait se produire.

Si jamais il y avait une récession, il y a une réserve de 8,4 milliards de la réserve de stabilisation. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

En prévision du débat

M. Legault avait par ailleurs annoncé qu’il dévoilerait son cadre financier après les libéraux, en raison d’un manque d’informations, selon lui, sur les coûts des 3e et 4e années du prochain mandat gouvernemental.

Le chef caquiste a reproché vendredi au parti de Philippe Couillard sa « lenteur » à quelques jours du débat. Il a appelé vendredi tous les partis à déposer leur cadre financier.

« Les libéraux semblent lents et je ne sais pas s'ils essaient de me coincer, mais on sait qu'il y aura un débat la semaine prochaine et je pense que c'est important que tous les partis aient déposé leur cadre financier ».

Ainsi, même s'il dit ne pas avoir toutes les informations en main, il demeure optimiste quant à son plan. « Je vais présenter ce qu'on pense qui est notre meilleure lecture de la situation actuelle », avait déclaré vendredi le chef en mêlée de presse à Sainte-Angèle-de-Prémont.

L’équilibre budgétaire « est essentiel », affirme M. Legault.

Un gouvernement caquiste continuera de faire des remboursements au Fonds des générations pour réduire la dette « laissée aux prochaines générations ».