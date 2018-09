Kim Nguyen a déjà présenté ses films au TIFF lors de projections spéciales, mais c’est la première fois qu’il y présente un film en première mondiale.

The Hummingbird Project, qui met en vedette Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård et Salma Hayek, raconte l’histoire de deux cousins traders qui partent à l’aventure dans la nature américaine.

Leur projet est de tirer une ligne de fibre optique sur plus de 1600 km afin de relier deux marchés boursiers aux États-Unis, tout cela dans le but de gagner une seule milliseconde d’avance et d'empocher des milliards de dollars.

Il y a vraiment l’idée d’un road movie. [...] Le grand défi du film est qu’on a essayé de tourner en 32 jours un film qui aurait eu besoin de 72 jours de tournage. Kim Nguyen, à l'émission Le 15-18

Au micro de Catherine Richer à l'émission Le 15-18, Kim Nguyen s’est montré confiant quant à l’accueil du film. « On a un super bon vibe autour du film, raconte-t-il. On l’a terminé à peine une semaine avant la date limite du TIFF et on a été invité. Plusieurs autres festivals nous ont aussi tendu la perche. »

Le réalisateur Kim Nguyen Photo : Radio-Canada/Olivier Lalande

Le film sortira en salles au Québec au printemps 2019.