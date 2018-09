De Melbourne à Manille, en passant par Bangkok, où se tient une réunion de préparation de la 24e Conférence des parties (COP24), les rassemblements ont commencé en Asie, et doivent ensuite s'amorcer en Europe, de Paris à Bruxelles, puis aux États-Unis.

Ce mouvement, baptisé « Rise for Climate » (Debout pour le climat), est organisé à travers une centaine de pays, mais en Asie, la mobilisation était faible samedi matin. C'est à Manille, aux Philippines, qui sont très dépendantes des centrales à charbon, que la mobilisation a été la plus forte, avec 800 manifestants.

En Australie, les organisateurs ont fait entrer dans le port de Sydney, face à son emblématique opéra, un bateau portant la bannière « Rise for Climate ». Des centaines de manifestants se sont réunis devant les bureaux du premier ministre Scott Morrison en l'appelant à « sortir le charbon de la politique ».

Cette journée d'action est censée culminer avec une grande manifestation à San Francisco, où se tiendra à partir du 12 septembre le Sommet mondial des villes et entreprises pour le climat, organisé par le gouverneur de Californie en réponse à la politique antiécologique de Trump.

Au Canada, des manifestations se tiendront notamment à Toronto à 12 h, rue Armoury près de l'avenue University, à Montréal à 14 h, devant le Centre des sciences dans le Vieux-Port, et à Vancouver à 9 h 30 et 16 h, respectivement devant le Unitarian Centre et la Vancouver Art Gallery.

Réunion préparatoire à Bangkok

À Bangkok, en Thaïlande, près de 200 manifestants se sont réunis devant le siège régional de l'ONU où est organisée jusqu'à dimanche une réunion de préparation du prochain sommet sur le climat, dit COP24, prévu en Pologne dans trois mois.

Certains dénonçaient le manque d’implication des États-Unis depuis l’élection de Donald Trump.

« Nous condamnons le président Trump qui s'est retiré de l'Accord de Paris », a dénoncé à Bangkok Lidy Nacpil, représentante de l'Asian People's movement in Debt and Developpement, un mouvement asiatique réclamant plus d'implication des pays riches, notamment de Washington.

« Les États-Unis sont une grande part du problème du changement climatique, alors ils doivent faire partie de la solution », a-t-elle réclamé.

Dans une capitale thaïlandaise confrontée en début d'année à un pic de pollution du niveau de ceux de New Delhi et Pékin, plusieurs dizaines de pêcheurs thaïlandais sont venus dénoncer la menace du réchauffement climatique sur les réserves de poissons, apportant des crabes et crevettes devant le siège de l'ONU.

« Je suis venue ici aujourd'hui pour demander au gouvernement de mettre le problème de l'érosion côtière sur son agenda [dans sa liste de priorités] », explique Aree Kongklad, une pêcheuse interrogée par l'AFP. La mangrove où elle pêche habituellement des crabes recule sous l'effet de l'érosion.

Les manifestants dénoncent plus globalement les lenteurs à Bangkok des négociations sur la mise en œuvre du pacte de 2015.

Bateau dénonçant les changements climatiques à Sydney. Photo : Reuters/Steven Saphore-350.org

Des participants à la COP24 dénoncent les États-Unis

Par ailleurs, des participants à cette réunion préparatoire de Bangkok ont dénoncé samedi le travail de sape des États-Unis.

« Les États-Unis ne sont plus dans le jeu, mais c'est toujours eux qui imposent les règles », a critiqué un négociateur de premier plan, pointant du doigt une délégation américaine venue pour « empoisonner » les débats.

Selon ce responsable et d'autres sources ayant accepté de parler à l'AFP sous le couvert de l'anonymat, Washington cherche à empêcher un encadrement plus strict du financement du plan d'action global par les États, encadrement qui les obligerait à une plus grande transparence.

L'Accord de Paris prévoit en effet que les pays doivent donner le détail de leurs contributions, afin que la communauté internationale puisse s'assurer que les montants annoncés par les uns et les autres ne sont pas de simples effets d'annonce, incluant dans les faits des prêts ou des budgets déjà annoncés par le passé.

Selon ces mêmes sources, le Japon et l'Australie sont favorables à ce refus d'une plus grande transparence, qui mettrait les pays riches en face de leurs obligations, étant les plus gros pollueurs.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans un premier temps du côté américain.