Un texte de Thomas Deshais

Si elle est élue, Élizabeth Larouche, œuvrera pour bonifier l'aide financière gouvernementale accordée aux groupes communautaires. Notre parti entend rehausser le financement de base des groupes communautaires et assurer un financement qui est solide, pluriannuel et qui sera indexé , affirme-t-elle.

La candidate estime qu'il faut notamment miser sur l'immigration et les Autochtones pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Et mettre en place des mesures pour accompagner les gens qui sont loin du marché du travail , ajoute-t-elle.

Vivre en région, travailler en région et décider en région. Élizabeth Larouche

Il faut attirer de nouveaux étudiants, et veiller à leur intégration dans la communauté, plaide-t-elle également. On veut garder nos étudiants, les former chez nous, ou s'assurer qu'ils reviennent chez nous , mentionne-t-elle.

« Moi ma campagne je l'ai mise sous le signe de vivre en région, travailler en région et décider en région, affirme Mme Larouche. Ces aspects seront toujours le moteur de ma campagne, mais aussi mes engagements. »

Élizabeth Larouche souhaite œuvrer à la consolidation des réseaux de Centre de la petite enfance dans la circonscription. Les familles ont besoin d'avoir des services de garde qui sont à proximité , martèle-t-elle.

Sages-femmes

Elle s'engage aussi à militer pour le développement d'un cours de sages-femmes au campus de Val-d'Or de l'UQAT.

La candidate estime avoir de bonnes chances de remporter l'élection. Je pense que les gens sont prêts à changer d'option à revenir aux PQ , lance-t-elle, sans hésitation.