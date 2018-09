Un texte de Romain Schué

Le chef libéral promet de rendre ce stationnement gratuit pour les visiteurs des aînés hébergés en Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Se stationner ne coûtera rien également pour les patients atteints de maladies chroniques ou qui nécessitent des traitements réguliers, a-t-il ajouté.

Le tarif du stationnement des hôpitaux pour le grand public sera lui aussi encadré.

En cas de deuxième mandat, Philippe Couillard compte aussi rendre gratuites les deux premières heures de stationnement dans les hôpitaux.

Ces tarifs, jugés exorbitants par bon nombre d’usagers, étaient dénoncés depuis plusieurs années.

Actuellement, laisser sa voiture pour une durée de 1 heure à 3 heures au Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) coûte 17,5 $. Au CHU de Québec, il faut compter 12 $ pour un stationnement d'une durée de 1 heure 30 minutes à 2 heures.

Par ailleurs, un nouveau gouvernement libéral s’engage à limiter le tarif journalier à 7 $. Pour les hôpitaux où les tarifs sont actuellement inférieurs, il n’y aura pas de hausse, a précisé le PLQ.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a elle aussi déjà fait part de son intention de baisser ce prix, en fixant un plafond à 10 $.

Tarifs de stationnement pour 24 h CHUM : 24 $;

CHUQ : 16 $;

Hôpital de la Cité-de-la-Santé (Laval) : 13 $;

Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Montréal) : 17,50 $;

Hôpital Pierre-Boucher (Longueuil) : 12 $.

Cet engagement représente un investissement de 100 millions par année et est rendu possible « grâce aux marges de manœuvre que nous avons dégagées » qui permettent de « poser des gestes supplémentaires pour soutenir les patientes et patients, les personnes aînées et leurs proches », a déclaré Philippe Couillard.

Plus de détails à venir