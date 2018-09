Il peut être difficile de se détacher du bureau dans le monde branché d'aujourd'hui. Le gouvernement fédéral envisage de mettre à jour les lois du travail pour donner aux employés le droit d'ignorer les courriels au travail lorsqu'ils sont en dehors des heures de travail.

C'est ce qu'on appelle le droit de déconnexion. Ce droit à la déconnexion est déjà reconnu en France depuis le 1er janvier 2017. Ainsi les entreprises de plus de 50 employés doivent s’entendre avec ceux-ci sur la façon de gérer leur disponibilité à l’extérieur de leur horaire de travail.

Les fonctionnaires canadiens se demandent s'il faut se pencher sur la question pendant qu'ils modifient les normes du travail fédérales.

L'émission Ottawa Morning, diffusée à la radio de CBC, s'est entretenue avec deux avocats spécialisés en droit du travail. Jacques Emond représente les employeurs et Wassim Garzouzi représente les employés et les syndicats.

Le monde a changé

M. Emond a déclaré que l'environnement de travail d'aujourd'hui est très différent de celui d'hier où les semaines de travail se terminaient à la fin des 40 heures.

Aujourd'hui, les employés font le choix de rester en contact avec leur travail, a-t-il dit.

Les cas d'épuisement professionnel et de surmenage sont « isolés », a dit M. Emond, et si quelqu'un se sent harcelé, il existe déjà des procédures et des règlements pour protéger les travailleurs.

Nous devons vivre avec cette technologie. Jacques Edmond

Les entreprises survivent grâce à la concurrence et en étant capables de fournir un meilleur service, de meilleurs produits et de meilleures opérations que leurs concurrents , mentionne Jacques Emond.

Peut-être que ce n'est pas si urgent

Quant à lui, M. Garzouzi a déclaré que les employés devraient avoir la possibilité de prendre une distance avec leur emploi. S'ils choisissent de continuer à travailler une fois qu'ils ont quitté le bureau, ils devraient être correctement rémunérés , a-t-il dit.

Si les employés avaient le droit de se déconnecter ou de dire : "Bien sûr, je continuerai à travailler à la maison, mais je veux être payé", je soupçonne que tous ces problèmes de connectivité d'urgence disparaîtraient soudainement et que les gens comprendraient que ce n'est peut-être pas si urgent que je réponde à un courriel à 21 h , a-t-il affirmé.

D'après son expérience, Me Garzouzi croit qu'il est rare qu'un employeur punisse un employé qui ne répond pas aux courriels envoyés après les heures de travail, mais il est tout aussi rare que les employés refusent.

Au lieu de cela, les employés disent qu'ils sont fatigués ou stressés, risquant d'être réaffectés ou se retrouver au chômage.