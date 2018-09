Un texte de Fanny Samson

Des données obtenues par Radio-Canada en vertu de la loi sur l’accès à l’information révèlent que le nombre d’infractions liées au leurre d’enfants par ordinateur est passé de 8 en 2012 à 125 en 2017 à Québec.

L’inspecteur à la section des enquêtes criminelles au SPVQ, Mario Vézina, souligne que le nombre de cas a bondi en 2014, passant de 15 à 59.

« Les gens dénoncent davantage les cas de leurre, donc c’est une infraction, un crime, qui ne passe pas, qui n’est pas accepté par l’ensemble de la population, c’est très dénoncé », explique-t-il.

Cette hausse a mené le SPVQ à créer l’Unité d’exploitation sexuelle des mineurs en septembre 2015. Les différentes unités du service de police, incluant les patrouilleurs et les enquêteurs jeunesse, travaillent aussi en collaboration.

La Sûreté du Québec a aussi mis sur pied une Équipe spécialisée en exploitation sexuelle des enfants sur Internet en 2012.

Sur le territoire de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, le nombre de cas est passé de 7 en 2012 à 27 en 2017.

Qu’est-ce qu’un leurre? « C’est le fait d’utiliser une plateforme dans le but d’amener une personne à se compromettre, ça peut être par rapport à des gestes d’incitation à caractère sexuel, à transférer des photos intimes d’elle. C’est le fait d’utiliser un moyen de communication pour commettre un crime », résume l’inspecteur à la section des enquêtes criminelles au SPVQ, Mario Vézina.

L’accessibilité à Internet

La sexologue clinicienne Sophie Bernard traite des délinquants à la Clinique des troubles sexuels de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec.

« Ça va avec l’accessibilité de plus en plus facile à l’Internet », indique-t-elle, précisant qu’elle constate aussi que les adeptes de leurre ou de pornographie juvénile sont de plus en plus nombreux.

Toutefois, la sexologue affirme que ces chiffres ne signifient pas que ce type de comportement est nécessairement en progression, mais plutôt qu’il change de médium.

« Avant ça, il y avait des individus qui entraient en relation avec des adolescents directement, mais là c’est de plus en plus difficile parce que les jeunes sont méfiants avec tous les messages de ne pas parler à des étrangers », explique Mme Bernard.

27 ans

L’âge moyen des délinquants sexuels qui commettent un leurre d’enfant est 27 ans. Dans 88 % des cas, ce sont des hommes.

Cette donnée est surveillée de près par le SPVQ. « Il y a quelques années, les suspects, les contrevenants, étaient plus âgés, on parle de la quarantaine avancée, mais maintenant, le profil que l’on voit, de la personne associée à cette criminalité-là, est de plus en plus jeune », soutient l’inspecteur Mario Vézina.

Ces délinquants sexuels sont très habiles et très rusés, prévient-il. Ils tentent de gagner la confiance des jeunes pendant une certaine période.

On dit qu’un crime survient quand il y a trois éléments qui sont présents : des délinquants motivés à passer à l’acte, ça prend des cibles intéressantes, et ça prend une absence de gardien efficace. Sophie Bernard, sexologue clinicienne à la Clinique des troubles sexuels de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec

La sexologue clinicienne Sophie Bernard suggère aux parents de surveiller l’ordinateur ou le téléphone des enfants, mais surtout d’établir un lien de confiance en lui expliquant pourquoi. « Je pense que ça vaut mieux que n’importe quel mot de passe », dit-elle.

Avec les informations de Pascale Lacombe