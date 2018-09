Un texte de Jérôme Labbé

C’est un phénomène observé tant par les sondeurs que sur le terrain : il y a beaucoup d’indécis, cette année. Peut-être même plus que d’habitude.

Pour les convaincre, mais aussi pour s’en prendre à ses adversaires, chaque parti possède son propre plan de communication, basé sur une idée maîtresse qu’il souhaite imposer dans la conversation politique.

Le chef caquiste François Legault et la mairesse de l'arrondissement montréalais de Rivière-des-Praires–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, l'une de ses candidates vedettes. Photo : Radio-Canada/Mathieu Potvin

À la Coalition avenir Québec, par exemple, on mise d’abord et avant tout sur le désir de changement des Québécois. « Pour nous, ce sera ça, la ballot question », explique un stratège proche de François Legault. « Les Québécois ont envie de changer la vieille gang. »

En précampagne et en campagne, la priorité de la CAQ, confie-t-il, a été de montrer que le parti peut compter sur « une équipe solide » avec des candidats d’envergure, comme Sonia Lebel (Champlain), Marguerite Blais (Prévost) et Lionel Carmant (Taillon). « Parce que pour remplacer le gouvernement, encore faut-il le former. »

« Évidemment, on a eu quelques cas problématiques récemment », admet-il, évoquant le retrait des candidatures de Stéphane Le Bouyonnec (La Prairie) et de Stéphane Laroche (Saint-Jean), mais ceux-ci ont été remplacés rapidement par des candidats tout aussi intéressants, fait-il valoir, soit Christian Dubé et Louis Lemieux. « Ça montre qu’on a de la profondeur. »

La CAQ n’est plus un one man show. Un stratège caquiste

« Et puis, les gens qui veulent remplacer le gouvernement libéral, c’est beaucoup les Québécois francophones, qui sont en grosse majorité contre les signes religieux. Les gens associent ça aussi à nous, alors le fait qu’on n’ait jamais changé de position là-dessus, ça nous aide. »

Le Parti libéral du Québec se dit à l'écoute des électeurs préoccupés par le temps qu'ils passent en famille. Photo : Radio-Canada/Frédéric Deschênes

Au Parti libéral, on a voulu se coller au slogan de campagne, « Pour faciliter la vie des Québécois », d’où découlent toutes les promesses de campagne : allocations familiales allant jusqu’à 300 $ par enfant par année, examens dentaires gratuits pour les enfants de moins de 17 ans, Internet haute vitesse sur tout le territoire... Des annonces ciblées, admet un officier du parti, mais qui sont en phase avec la réalité des familles.

« Sur le terrain, c’est ce qui revient constamment : les électeurs nous disent qu’ils veulent passer plus de temps avec leurs proches. Alors notre réflexion part aussi de ces rencontres-là. »

Pas question, par contre, de faire campagne sur le bilan du gouvernement Couillard. Non pas que le PLQ en a honte, mais en politique, il faut toujours regarder vers l’avant, explique-t-il.

Faire campagne sur un bilan, ça ne fonctionne pas; il faut faire des propositions. Un officier libéral

« On a été au gouvernement pendant quatre ans, alors c’est certain que ça teinte notre campagne, admet-il. Ça nous oblige à réfléchir autrement que si on avait été dans l’opposition. On ne peut pas faire table rase du passé et recommencer à zéro. »

Fait à noter : contrairement au PLQ, les slogans de tous les autres partis se limitent à un seul mot. « C’est sûr que c’est plus pratique pour les réseaux sociaux, explique l’officier, mais nous, on a voulu être plus clairs et plus précis, quitte à être un peu moins user friendly sur les réseaux sociaux. On n’a peut-être pas le hashtag parfait, mais on a une bonne présence sur les réseaux sociaux. »

Le chef péquiste Jean-François Lisée s'est arrêté au local électoral de son candidat dans Verchères, Stéphane Bergeron, vendredi. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

Au Parti québécois, c’est le thème de la crédibilité qui revient constamment.

« Tout ce qu’on fait, nous, au Parti québécois, c’est crédible, c’est faisable, c’est immédiat, ça va avoir des impacts », a expliqué Jean-François Lisée, vendredi matin, prenant pour exemple sa promesse du jour de rétablir la couverture publique du premier cycle de fécondation in vitro (FIV), abolie par le gouvernement libéral.

« Ce qu’on dit sur la langue, c’est crédible, alors que ce que dit François Legault sur la langue, ce n’est pas crédible; ce qu’a fait Philippe Couillard sur la langue fait en sorte que, sur l’immigration, ce n’est pas crédible; sur l’ensemble, sur notre cadre financer [pas encore présenté, NDLR], sur notre volonté d’être raisonnable, de ne pas rêver en couleur avec des milliards de dollars qui tomberaient des nues, eh bien oui, la crédibilité est au cœur de cette élection-là », a jugé M. Lisée.

On est bon enfant, on est coloré, mais quand on en vient aux intérêts des Québécois, on dit : Sérieusement. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

En coulisses, son équipe de communication explique que le thème de la crédibilité permet aussi de rappeler que le PQ a « fait ses devoirs » dans l’opposition en avançant une série de propositions électorales qui ont été présentées dans les mois qui ont précédé la campagne électorale, comme le retour à la politique du tarif unique dans les CPE (en janvier) et le Grand déblocage (en mars).

La porte-parole de Québec solidaire Manon Massé s'est rendue à Rimouski, le jeudi 30 août, pour un engagement relatif à la protection des aires marines. Photo : Radio-Canada/Vianney Leudière

Chez Québec solidaire, on a fait de la transition vers une économie verte « la priorité absolue », prédisant qu’en cas de victoire, celle-ci créera 300 000 nouveaux emplois d’ici 2030.

Transport en commun, plan de mobilité pour le Grand Montréal, protection des aires marines : en 16 jours de campagne, « on a déjà fait sept ou huit sorties là-dessus », fait valoir un stratège à QS.

En comparaison, « le PQ a fait une petite annonce sur le covoiturage, mais les autres, rien du tout », s’étonne-t-il.

On est surpris que les autres partis ne parlent pas plus d’environnement; on pensait qu’ils iraient eux aussi sur ce terrain-là. Un stratège solidaire

QS a pris la décision de placer l’environnement au coeur de sa campagne il y a environ un an, confie le stratège.

Est-ce que ce sera payant électoralement? « On n’en sait rien, admet-il. Mais on sait que nos propositions sont bien reçues chez les jeunes. Le problème, c’est que mis à part quelques éditoriaux, ça n’a pas généré beaucoup de couverture des médias traditionnels, alors ce n’est pas parti pour être la question de l’urne. »

N’empêche, « on va continuer comme ça jusqu’à la fin, avec d’autres annonces », promet-il. « On veut forcer les autres partis à se commettre. »