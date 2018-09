Un texte de Daniel Thibeault, animateur de l'émission Les coulisses du pouvoir

Alors qu’il se prépare à chiffrer la valeur des promesses de son parti et à expliquer comment il compte payer pour ses engagements, François Legault refuse d’emblée d’envisager un déficit.

« C’est essentiel, non seulement d’avoir l’équilibre budgétaire, mais de continuer à faire les remboursements à ce que l’on appelle le Fonds des générations. Pour réduire la dette qu’on laisse aux prochaines générations », a affirmé le chef de la CAQ en entrevue à l’émission Les coulisses du pouvoir.

M. Legault estime qu’un déficit provincial est l’équivalent d’utiliser la carte de crédit des futures générations et promet que l’équilibre budgétaire chèrement atteint est là pour rester. Il croit aussi pouvoir réaliser des économies dans les budgets de l’État.

« Il y a encore des économies à faire pour être efficace. Et de l’autre côté aussi, on a un rattrapage économique à faire. Vous savez, le Québec reçoit beaucoup de péréquation, parce qu’on est moins riche que l’Ontario et le reste du Canada. Il faut augmenter les investissements privés, il faut augmenter les emplois mieux payés », explique le chef de la CAQ.

François Legault, qui doit déposer son cadre financier samedi, ne croit pas que les électeurs québécois seront surpris par ses calculs. « On a additionné toutes nos mesures, puis, de l’autre côté, on s’est assurés qu’on était capable de faire soit des gains d’efficacité ou des augmentations de revenus pour le même montant », dit-il.

Pour être capable de dire aux Québécois, voici ce que l’on vous annonce, puis voici comment on va le financer. Pour moi, c’est très important, je suis un homme d’affaires, je suis un comptable. Il faut que ça balance. François Legault, chef de la CAQ

Le chef de la CAQ avait indiqué son intention de déposer son cadre financier après celui du Parti libéral de Philippe Couillard, invoquant notamment un manque d’informations sur les coûts de système des années 3 et 4 du prochain mandat gouvernemental.

Mais devant l’absence de mouvement dans le camp adverse, et à quelques jours du Grand Débat des chefs qui sera diffusé jeudi à Radio-Canada, il veut éliminer les doutes qui pourraient subsister sur ses calculs.

Difficile de convaincre les anglophones

Par ailleurs, François Legault admet qu’il a de la difficulté à convaincre les électeurs anglo-québécois de lui faire confiance. Dans un segment d’entrevue réalisé en anglais, le chef de la CAQ admet qu’il doit encore faire ses preuves. « J’étais au Parti québécois auparavant, je dois donc faire mes preuves et démontrer aux [anglophones] que je n’ai pas l’intention de rouvrir le débat constitutionnel. Je veux vraiment travailler pour tout le monde! », dit-il en anglais.

Les circonscriptions plus anglophones, surtout situées dans l’ouest de l’île de Montréal, votent traditionnellement pour le Parti libéral. Le chef de la CAQ croit qu’il lui faudra plus d’une élection pour renverser cette tendance. « Peut-être qu’il en faudra une autre, jusqu’en 2022, pour qu’ils comprennent que je veux travailler sur autre chose que le débat constitutionnel », ajoute-t-il, toujours en anglais, tout en disant qu’il fera de son mieux pour les convaincre d’ici le 1er octobre prochain.