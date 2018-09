Quitter sa ville et ses amis pour aller travailler ailleurs n'est jamais simple. C'est encore plus vrai quand on part s'établir sur un autre continent, dans un pays où les gens s'expriment dans une autre langue et possèdent une culture différente. À peine arrivée à Moscou, la nouvelle correspondante de Radio-Canada en Russie raconte ses premières impressions et nous parle des défis qui l'attendent.