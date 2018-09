Un texte de François Le Blanc

Le voyage avait bien mal commencé. À une quarantaine de kilomètres du terrain, une crevaison a forcé les joueurs à changer d’autocar. Ils ont attendu plus d’une trentaine de minutes avant de repartir.

On était loin des conditions idéales pour préparer une équipe avant un match important. Malgré ce retard, l’entraîneur en chef, Steven Drisdelle, est demeuré calme, à son arrivée.

Steven Drisdelle est l'entraîneur-chef des Castors. Il aura beaucoup de travail cette saison avec sa jeune formation. Photo : Radio-Canada/Serge Clavet

Ça arrive! lance le mentor des Castors. On ne peut pas contrôler les choses qui ne sont pas contrôlables.

Les premiers moments des Castors (accédez à la description détaillée) Les premières secondes d’existence des Castors de l’École Sainte-Anne au football scolaire contre Bernice MacNaughton. #icinb pic.twitter.com/yU1s9CDm4n — Francois Le Blanc (@RCFrancois) 7 septembre 2018 Consulter sous forme de texte Les joueurs des Castors vivent leurs premiers moments sur le terrain.

Début du graphique (passez à la fin) Et voici la première séquence à l’attaque des bleus! pic.twitter.com/ST1AztrCUy — Francois Le Blanc (@RCFrancois) 7 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Une saison inaugurale

Les Castors ont tenu un camp d’entraînement de trois semaines. C'était un défi de taille, car l’École Sainte-Anne ne partait de rien. Le projet de l’équipe de football a été initié en décembre dernier.

J’étais à l’aéroport et j’ai reçu un appel d’un parent , raconte Steven Drisdelle. Je cherchais toutes les raisons pour lesquelles on ne devait pas le faire et je n’en trouvais pas beaucoup.

C’est une oeuvre d’amour. C’est l’œuvre d’un comité de parents, des gens très engagés, qui se sont mis à la tâche : recrutement, collecte de fonds. Steven Drisdelle, l'entraîneur-chef des Castors

Les joueurs des Castors célèbrent après avoir réalisé un sac du quart contre les Highlanders. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Dix mois plus tard, les Castors voyaient le jour. Sur le terrain, 17 joueurs jouaient leur première partie de football organisé. Les 10 autres joueurs ont évolué au football mineur à Fredericton.

Steven Drisdelle compte sur un petit noyau qui a une grande expérience : 6 Castors sont membres des équipes provinciales de Football Nouveau-Brunswick.

Plus de la moitié de l'équipe n'a pas d'expérience au football organisé. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

On sera conservateur. On veut participer aux éliminatoires. Nous devons construire notre équipe, la former, pour arriver à notre objectif, mentionne l’entraîneur.

Les Highlanders ont battu les Castors par la marque de 42-7. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Lors de ce premier match, la nervosité a joué un peu. Les Castors ont reçu quelques punitions et ont joué de malchance sur certains jeux. Après le premier quart, c’était 14-0 pour BMHS.

Les Castors disputeront leur première partie à domicile le 14 septembre, à 19 h, au parc Scotia Sud.