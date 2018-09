Les dirigeants ont également profité du fait qu'il s'agit de la journée « Amenez votre député au travail » pour inviter les élus à venir découvrir les travaux réalisés dans le laboratoire.

L'entreprise développe des logiciels permettant de rendre des véhicules intelligents et autonomes, autant sur la Terre que dans l'espace. Le laboratoire permet de procéder à des simulations sécuritaires et plus réalistes qu'en mode virtuel.

On a une grande surface du pôle Sud de la Lune, qui est représenté en trois dimensions sur une maquette d'une quinzaine de mètres de long et sur laquelle on a des cratères et tout ça, donc on peut faire des simulations d'un satellite en orbite autour de la Lune , explique Jean de Lafontaine, président fondateur et chef des opérations.

On a une surface de Mars aussi pour valider des atterrissages autonomes sur la surface de Mars tout en évitant des obstacles pendant l'atterrissage. Tout ça nous permet de valider des logiciels de haute technologie avant de les embarquer dans le vrai véhicule , ajoute-t-il.

Le laboratoire, qui emploie une quinzaine de personnes, a été financé en partie par l'Agence spatiale canadienne.