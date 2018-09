Les enseignants étaient sans contrat de travail depuis le 31 août 2017.

Avec cette entente, les 13 500 membres de la fédération n'auront pas d’augmentation de salaire pour la première année, mais bénéficieront d'une augmentation de 1 % à la fin de la deuxième année.

« Si les salaires seront décevants pour les enseignants, il faut les voir dans le contexte d'une demande persistante du gouvernement de baisser les salaires de 3,67 % », a déclaré le président de STF, Patrick Maze, dans un communiqué.

Il affirme que l’entente contient des « victoires importantes », notamment en ce qui concerne le temps de travail et les moyens de dénoncer les mauvaises conditions de travail.

Les enseignants sont désormais mieux protégés contre les décisions arbitraires de leurs employeurs. Patrick Maze.

« Après six ans d’incertitude et de confusion, les enseignants sont désormais protégés par les dispositions du Groupe de travail sur le temps de travail des enseignants promis par le gouvernement, mais jamais délivré », a-t-il expliqué.

Le comité d'arbitrage a par ailleurs rejeté la proposition du gouvernement qui visait à réduire les congés de maladie des enseignants.

Patrick Maze a toutefois qualifié de décevant le fait que le panel ait refusé de revoir la taille et la composition des classes.

Le contrat prendra fin en août 2019.

Un revirement de la part du gouvernement

La semaine dernière, le gouvernement avait fait volte-face après avoir affirmé depuis des mois que la province ne paierait pas, seule, les coûts liés à un nouveau contrat de travail des enseignants.

Lors du congrès de l’Association des enseignants de Saskatoon, le 29 août, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a toutefois annoncé le contraire, à la surprise de la STF.

« Nous devons nous engager à financer entièrement [les coûts engendrés par] ce contrat afin que les précieuses ressources que nous avons dans nos secteurs de l'éducation, dans nos écoles, ne soient pas détournées de nos salles de classe », avait déclaré Scott Moe devant les enseignants.

Pour expliquer ce revirement, Gordon Wyant avait dit ce jour-là que le gouvernement essayait de « rétablir » ses relations avec le secteur de l'éducation.

Malgré l'injection de 30 millions de dollars supplémentaires en éducation, le budget déficitaire de 2018-2019 consacre 7,6 % d'argent en moins à ce secteur, pour un total de 3,26 milliards de dollars.

Du côté de l’opposition, le Nouveau Parti démocratique (NPD) dénonce un manque d’engagement de la part du gouvernement envers l’éducation et les enseignants.

« Le Parti saskatchewanais refuse de voir que les enseignants travaillent dans des salles de classe de plus en plus complexes et que, du fait des coupures de ce gouvernement, nos écoles sont incapables de donner aux étudiants l’attention dont ils ont besoin », a déploré Carla Beck, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation.