Un texte de Camille Martel

« On n’est pas des lâches, on veut travailler », lance Brigitte Lanteigne de Tracadie, la mine dépitée.

Comme elle, plusieurs travailleurs saisonniers de la Péninsule acadienne, communément appelée les gens du « Nord », se dirigent vers les usines de transformation de poisson de Cap-Pelé au mois d’août lorsque la saison du crabe se termine dans leur région.

Brigitte Lanteigne vient à Cap-Pelé chaque année depuis 18 ans. « On vient quand le hareng commence », dit-elle.

Brigitte Lanteigne, travailleuse saisonnière originaire de Tracadie. Photo : Radio-Canada/Camille Martel

Les travailleurs comme elle qui se rendent ailleurs dans la province pour accumuler les heures requises par l’assurance-emploi ont droit à une aide au logement du gouvernement provincial depuis 2004, grâce à l’initiative d’aide à la mobilité du ministère de l’Éducation et du Développement social.

Ceux qui sont admissibles au programme reçoivent 110 $ par semaine, étant donné qu’ils doivent habituellement payer deux logements, soit leur résidence principale dans la Péninsule acadienne et leur résidence secondaire, lorsqu’ils se déplacent pour travailler, parfois pendant plusieurs mois.

Cette année, le gouvernement a promis aux travailleurs qu’ils auraient droit à de l’aide au logement pour une période maximale de 12 semaines.

Les travailleurs sont dans le noir

Cependant, une quarantaine de travailleurs de la Péninsule acadienne disent avoir seulement reçu deux semaines d’aide au logement et plus rien par la suite.

« On se demande pourquoi on ne reçoit pas l’argent qu’on nous a promis », s’indigne Yolande Mclaughlin, une travailleuse saisonnière qui fait l’aller-retour entre Tracadie et Cap-Pelé depuis plus de 20 ans. « On paye tous nos loyers ici environ 120 $ ou 140 $ par semaine, donc on a besoin de cet argent », ajoute-t-elle.

Yolande Mclaughlin, travailleuse saisonnière originaire de Tracadie. Photo : Radio-Canada/Camille Martel

Mes collègues de travail font pitié. Yolande Mclaughlin, travailleuse saisonnière originaire de Tracadie.

Cette promesse d’aide au logement vient du gouvernement provincial, mais le chèque, lui, est délivré par le Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne et est ajouté à la paye de ces travailleurs.

Yolande Mclaughlin et ses collègues disent avoir contacté le personnel du centre à plusieurs reprises pour savoir pourquoi elles ne recevaient plus l’aide au logement, mais leurs demandes sont restés sans réponse, dit-elle.

Un phénomène qui n’est pas nouveau

Un membre du personnel du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, Gaétan Thériault, a affirmé à Radio-Canada que l’aide au logement est suspendue chaque année lors de la pêche au hareng dans la Péninsule acadienne.

Le ministère de l’Éducation et du Développement social justifie cette suspension par le fait que tant qu’il reste du travail dans la Péninsule acadienne, le gouvernement refuse d’offrir une aide au logement à ceux qui choisissent de se déplacer.

« De façon générale, aucun incitatif n’est offert lorsque la majorité des usines sont en opération dans la Péninsule acadienne », explique une porte-parole du gouvernement par courriel.

Cette année, l’aide au logement a été suspendue du 20 août au 3 septembre.

« Pas d’emplois pour nous »

Les travailleurs saisonniers disent pourtant qu’aucun emploi n’est disponible pour eux dans la Péninsule acadienne et qu'on ne leur a pas dit que l'aide serait rétablie après le 3 septembre.

« Le Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne nous a dit au début du mois d’août qu’il n’y avait pas d’emplois pour nous à Tracadie, donc ils nous ont dit d’aller à Cap-Pelé. Je les ai appelés récemment et ils m’ont demandé pourquoi je n’étais pas restée dans la Péninsule pour travailler », rage Yolande Mclaughlin.

Même son de cloche chez Jean Richard-Comeau et sa conjointe Louise Thibodeau, qui ont dû une fois de plus se déplacer à Cap-Pelé cette année par manque de travail.

« On nous dit qu’il y a du travail dans le Nord, mais ce n’est pas vrai. Les gens qu’on connaît qui sont restés là-bas ne font pas leurs semaines », martèle Louise Thibodeau. « Ici il y a plus d’emplois que dans le Nord. Il y a aussi une boucanière [un fumoir à poisson] donc on peut alterner avec l’usine de transformation », ajoute-t-elle.

Louise Thibodeau et son conjoint Jean Richard-Comeau, deux travailleurs saisonniers originaires de Haut-Sheila. Photo : Radio-Canada/Camille Martel

On a besoin d’argent ici, aujourd’hui, pas quand le hareng va être fini. Louise Thibodeau, travailleuse saisonnière originaire de Haut-Sheila.

Jean Richard-Comeau dit pour sa part que ses collègues qui sont restés dans la Péninsule acadienne pour travailler dans les usines de transformation du poisson gagnent parfois aussi peu que 180 $ par semaine, car la saison de la pêche a été mauvaise jusqu’à présent.

Selon lui, tous ces problèmes seraient évités si les travailleurs saisonniers de la Péninsule acadienne devaient seulement faire 14 semaines de travail par année pour être admissibles à l'assurance-emploi, comme c'était le cas auparavant. Ils doivent maintenant travailler au moins 17 semaines. « Je n'aurais pas à quitter mon domicile si c'était comme avant. Ils dépensent de l'argent pour l'aide au logement, mais ils en économiseraient en réduisant nos semaines de travail ».

Sa conjointe et lui se demandent aussi pourquoi tous les travailleurs saisonniers de la région économique de Restigouche-Albert ne sont pas tous traités de la « même manière ». « Ils nous bloquent parce qu’ils nous disent qu’il y a de l’ouvrage dans le Nord, mais on est dans la même région économique à Cap-Pelé, donc pourquoi ça ne compte pas? Pourtant, le taux de chômage est calculé avec Restigouche-Albert. Quand vient le temps de nous aider, ça ne compte plus? », se questionne Louise Thibodeau.

Reprise des versements

L’aide au logement recommencera à être versée aux travailleurs qualifiés prochainement, assure le gouvernement ainsi que le Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, et ce, pour un maximum de 12 semaines.

Toutefois, les travailleurs aimeraient que cette aide leur soit versée pour l’entièreté de leur séjour loin de la maison. Par exemple, certains travailleurs vont travailler huit semaines à Cap-Pelé, mais recevront seulement six semaines d’aide au logement.

Pour éviter une telle situation, le ministère de l’Éducation et du Développement social recommande aux travailleurs d’attendre la fin de la saison de la pêche au hareng dans le nord de la province avant de se déplacer.

De leur côté, les travailleurs saisonniers se disent pris entre l’arbre et l’écorce, car ils doivent accepter rapidement un emploi qui sera en mesure de leur fournir du travail jusqu'à l'hiver ou bien jusqu'à ce qu'ils soient admissibles à l'assurance-emploi.

L'usine de transformation McGraw Seafood de Tracadie n'a pas répondu à nos questions à savoir s'il y avait ou non des occasions d'emploi pour les travailleurs saisonniers de la Péninsule acadienne en août.