Un texte de Jean-Louis Bordeleau

À Rimouski, la candidate libérale vedette dans la circonscription de Jean-Lesage et ancienne pdg du centre hospitalier universitaire de Québec, Gertrude Bourdon, a visité des organismes communautaires en compagnie du candidat libéral dans Rimouski, Claude Laroche.

Celle qui est pressentie comme ministre de la Santé sous un gouvernement libéral a offert son appui au projet de faculté de médecine décentralisée au campus de Rimouski de l'UQAR, le qualifiant de « très beau projet ».

Gertrude Bourdon, candidate libérale dans la circonscription de Jean-Lesage Photo : Radio-Canada

C'est très important, avant même que les médecins aient terminé, de les attirer, d'attirer des fois les couples, parce que c'est ce qui fait les familles. Gertrude Bourdon, candidate libérale dans la circonscription de Jean-Lesage

Gertrude Bourdon a également signifié l'importance d'avoir une approche adaptée pour desservir la population en soins de santé, qu'elle soit en milieu rural ou en milieu urbain. À ce titre, la gestion du CISSS du Bas-Saint-Laurent constitue un modèle de réussite, selon elle.

Du côté de la Coalition avenir Québec, la candidate dans Rimouski, Nancy Levesque, infirmière de formation, s'engage à ce que les patients malades puissent consulter un médecin ou une infirmière en moins de 36 heures en améliorant l'accès aux soins de première ligne.

Elle a également plaidé pour que la région ait une représentante au sein du parti au pouvoir. Elle assure que c'est la seule façon pour Rimouski d'avoir une véritable influence politique.

Le chef de la CAQ, François Legault,en compagnie de la candidate dans la circonscription de Rimouski, Nancy Lévesque. Photo : Radio-Canada

Je pense très fermement que l'influence se fait à partir du moment où le parti est au pouvoir. Nancy Levesque, candidate pour la Coalition avenir Québec dans Rimouski

En éducation, Nancy Levesque propose une refonte au niveau des services qui sont offerts par les commissions scolaires et faire en sorte que les sommes qui sont dégagées puissent retourner directement aux services à l'accessibilité des élèves, des enfants en difficulté.

Elle s'est aussi engagée à intégrer le projet de prolongement de l'autoroute 20 au Plan québécois des infrastructures.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

La Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia a annoncé la tenue d'un débat entre les candidats pour l'élection provinciale. Le débat se déroulera devant public le 24 septembre, à la salle communautaire d'Amqui.

Sur le terrain, la candidate libérale dans Matane-Matapédia, Annie Fournier, a discuté avec la présidente et directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, pour discuter des problématiques de santé de la circonscription.

Annie Fournier sera candidate libérale dans la circonscription de Matane-Matapédia. Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

Annie Fournier a reconnu que la réforme a occasionné quelques turbulences dans la région, notamment en ce qui a trait à la perte de gouvernance locale. En revanche, elle a promis qu’un prochain gouvernement libéral réinvestira en santé.

On va investir vraiment de façon plus massive dans les conditions de travail du personnel soignant en termes de recrutement, en termes de démarchage, en termes de promotion du réseau de la santé , a-t-elle juré.

Cependant, le projet de décentralisation du Parti libéral a été la cible de l'ex-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cabinet de Jacques Parizeau et ancien député de Bonaventure, Marcel Landry.

J'ai l'impression que M. Couillard pense que les Gaspésiens n'ont pas de mémoire. Quand on vient me parler de régionalisation, je trouve que ça sonne faux , a-t-il déclaré.

C'est le gouvernement qui a détruit les instances de concertation régionale. Ils ont enlevé les conférences régionales des élus, les CLD. Ils ont fait sauter le ministère des régions. Marcel Landry, ex-ministre du MAPAQ dans le cabinet de Jacques Parizeau

Toujours dans le domaine de la santé, la candidate de la CAQ dans Bonaventure, Hélène Desaulniers, s'est engagée à porter le dossier de la construction d'un nouvel hôpital à Maria, tel que le propose la direction du CISSS de la Gaspésie.

Le candidat de la CAQ dans la circonscription de Gaspé, Louis LeBouthillier, s'est quant à lui engagé à freiner le transport du bois coupé en Gaspésie, qui quitte la région pour être transformé à l'extérieur.

Louis LeBouthillier, candidat de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Gaspé Photo : Radio-Canada

Je le vois passer, le bois à Chandler qui sort à plein camion de la Gaspésie et qui s'en va au Nouveau-Brunswick, dans une autre province se faire transformer, pour revenir sur nos marchés le prix élevé. Ça n'a pas de bon sens. Louis LeBouthillier, candidat de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Gaspé

Le candidat caquiste a aussi promis la vente en ligne de permis de chasse et pêche. Selon lui, cela permettra d'attirer plus de jeunes et ainsi d'assurer la relève dans ce créneau lucratif en Gaspésie.

Côte-Nord

En entrevue à Bonjour la Côte, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, a dit espérer que le prochain gouvernement saura renouveler son approche auprès des premiers peuples.

Il concède que le dernier gouvernement libéral a fait reconnaître le droit coutumier dans le Code civil.

Mais ça va prendre beaucoup plus que ça, a-t-il soutenu. Parce qu'on sait que le phénomène de garde dans nos communautés est extrêmement préoccupant pour nos familles et pour beaucoup de gouvernements locaux. Donc, ça va prendre une approche beaucoup plus globale.

Il a également réitéré l'importance pour les gouvernements de considérer la population croissante des premiers peuples pour combattre la pénurie de main-d'œuvre.