L’homme de 24 ans a été présenté aux 5 membres du Conseil de révision de l’Alberta comme un prisonnier modèle qui s’entend bien avec les autres prisonniers et fait des progrès.

« Il est très engagé dans son traitement », a déclaré Sergio Santana, un psychiatre médico-légal au Centre psychiatrique du Sud de l’Alberta, où est détenu Matthew de Grood depuis 2016.

L’équipe médicale croit qu’il devra rester emprisonné pour le moment, mais Matthew de Grood pourrait être autorisé à sortir plus fréquemment ou être relâché dans la communauté.

Matthew de Grood avait été déclaré non criminellement responsable des meurtres de Lawrence Hong, Joshua Hunter, Kaitlin Perras, Zackariah Rathwell et Jordan Segura lors d’une fête de fin de session à Calgary. Il souffre de schizophrénie.

Le conseil de révision de l’Alberta doit déterminer chaque année s'il peut se voir accorder certains privilèges durant son traitement.

De gauche à droite: Zackariah Rathwell, Lawrence Hong, Kaitlin Perras, Jordan Segura et Joshua Hunter, les victimes de Matthew de Grood. Photo : Facebook

Les familles des victimes demandent que Matthew de Grood soit désigné comme une personne non criminellement responsable à haut risque. En vertu de changements législatifs, une personne reconnue comme telle ne peut plus voir son dossier réévalué en deçà d'une période de trois ans et seul un juge peut révoquer le statut.

« Matthew de Grood devrait être institutionnalisé indéfiniment et le conseil de révision de l’Alberta devrait reconnaître que le risque de sa libération pour la société est beaucoup trop grand. Nous nous opposons fortement à quiconque suggère que ce risque est gérable ou acceptable », ont indiqué les familles dans un communiqué.

La nature perverse et odieuse du crime qu’il a commis ne peut être surestimée et la perspective que cette personne soit réintégrée dans notre communauté dépasse la compréhension Communiqué des familles des victimes de Matthew de Grood

« Peu importe sa santé mentale actuelle ou future, nous savons toute l’étendue de ce qu’il est capable de faire et nous vivons avec les effets de ce qu’il a fait tous les jours », ont-ils ajouté.