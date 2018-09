Un texte de Miguel Lachance

La ville de Thunder Bay, située sur le territoire traditionnel de la Première Nation de Fort William, a été marquée par diverses activités économiques, depuis la traite des fourrures jusqu'à l’industrie minière en passant par la navigation, ainsi que par les arrivées successives d’immigrants de tous les continents.

Ce passé lui donne un mélange unique d’éléments patrimoniaux, selon le site web de l'événement.

Voici quelques-uns des endroits qui ouvrent leurs portes au public samedi, dont plusieurs qui proposent des visites guidées.

Des lieux de culte

L’église St Andrew’s avec sa tour carrée. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

L’église presbytérienne St Andrew’s, de style néogothique, est construite en grès blanc. Elle est située dans le centre-ville du secteur Fort William, tout près de l’hôtel de ville.

Pendant la journée Portes ouvertes, les citoyens et touristes peuvent aussi admirer l’église catholique ukrainienne, inspirée du style byzantin, ou encore celle de la paroisse St Peter's fondée en 1906 pour desservir la communauté slovaque.

Des visites guidées sont organisées à la mosquée de Thunder Bay, la seule du Nord-Ouest de l’Ontario.

Une bibliothèque centenaire

La bibliothèque publique de Fort William, qui s'appelle aujourd’hui le Centre de documentation Brodie, a ouvert en 1912. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

Construit grâce à la célèbre Fondation Carnegie, cet édifice de la rue Brodie abrite une des succursales de la bibliothèque publique de Thunder Bay. Une visite guidée est prévue à 14 h.

Un brise-glace à la retraite

L’Alexander Henry a été rapatrié à Thunder Bay en 2017 par la Lakehead Transportation Museum Society. Photo : Radio-Canada/courtoisie Bill Bird

Construit par une compagnie locale vers la fin des années 1950, l'Alexander Henry a été utilisé par la Garde côtière canadienne sur les Grands Lacs pendant 25 ans.

Une ancienne caserne de pompiers

L'édifice a été une caserne de pompiers de 1906 à 1987. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

Cet édifice de la rue Court, qui appartient aujourd’hui à l’Association multiculturelle de Thunder Bay, était auparavant une caserne de pompiers munie d'une écurie. Plusieurs éléments d'origine sont encore intacts ou ont été restaurés en conservant le cachet unique.

Un hôtel dont on se souviendra longtemps

Le hall de l'hôtel Prince Arthur. Photo : Prince Arthur Hotel

En 1921, c’est à la suite d’une réunion à l'hôtel Prince Arthur que le coquelicot a été officiellement adopté comme symbole du jour du Souvenir.

Autrefois reconnu comme le plus bel hôtel entre Toronto et Winnipeg, l’établissement a accueilli plusieurs personnalités célèbres dont la reine Élisabeth II, Johnny Cash, Benny Goodman et Louis Armstrong.

L'histoire d'une auteure célèbre

Des objets ayant appartenu à l'auteure de « L'incroyable Voyage », Sheila Burnford, seront exposés dans l’entrée du cinéma Paramount. Photo : Sheba Films

Le cinéma Paramount projettera samedi le documentaire Long Walk Home : The Incredible Journey of Sheila Burnford, qui raconte l’histoire de l’auteure du roman L’Incroyable Voyage, adapté au cinéma par Disney.

La liste complète des partenaires de l'événement se trouve sur le site de Portes ouvertes Ontario.