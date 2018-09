À ces employés s'ajoutera un certain nombre d'étudiants qui seront embauchés pour assumer des tâches comme celle de sauveteur.

Le maire de Rimouski a indiqué que les nouveaux employés seront payés moins cher que le plus bas salaire actuellement prévu aux conventions collectives des fonctionnaires.

Le coût du Complexe sportif Desjardins a été évalué à 38,5 M$, dont 12,8 M$ assumés par le milieu. Photo : Radio-Canada

L'entente négociée avec les syndicats permettra à la Ville d'économiser 137 000 $ et va également permettre que la gestion du complexe se fasse à l'interne, plutôt que dans le secteur privé ou par un OSBL.

L'avantage important d'aller en gestion interne, c'est que les travailleurs qui vont être formés pour travailler ici vont aussi pouvoir utiliser leurs compétences au Colisée et au pavillon, ce qui vient assurer une rotation de personnel et assurer que l'on peut avoir moins de personnel pour voir à l'opération des trois centres , indique Marc Parent.

Le complexe sportif bientôt terminé

Les travaux de construction entrent dans leur phase finale. En principe, l'entrepreneur du chantier remettra à la Ville les clefs du complexe le 21 décembre prochain et l'ouverture au public est prévue pour la première semaine de février.

Visite du chantier du complexe glaces et piscines de Rimouski Photo : Radio-Canada/Simon Turcotte

Le chef de chantier pour la Ville de Rimouski, Dany Morin, a indiqué que l'étape de finition des travaux est amorcée et que la prochaine consiste à mettre en marche les différents systèmes mécaniques et informatiques de gestion des glaces et des piscines.

La mise en marche, ça a l'air facile comme cela pour tout le monde, mais vous voyez l'ampleur du bâtiment. Il y a de nombreuses machines, alors il faut qu'elles se parlent. C'est de la régulation, qu'on appelle. Donc il faut que toutes les machines se parlent pour ne pas se contredire, c'est ça le gros, gros, gros, gros défi dans le prochain mois , explique Dany Morin.

Une des futures piscines du complexe à Rimouski Photo : Radio-Canada/Simon Turcotte

Actuellement, 117 travailleurs s'affairent sur le dossier, un nombre qui ira en diminuant au fil des prochaines semaines.

D’après les informations de Denis Leduc.