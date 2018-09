Vendredi midi, elles ont affiché et livré des messages témoignant leur inquiétude face à une situation qui, selon elles, se détériore depuis la création du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

En cette campagne électorale, leur but est de rappeler aux différents partis que les réformes n'ont pas permis de résoudre les problèmes de pénurie de personnel et de surcharge de travail.

Selon la conseillère syndicale Mélanie Cloutier, entre 10 et 20 employés quittent le système de santé chaque semaine en raison des mauvaises conditions de travail.

C'est beaucoup de personnes qui quittent, puis parmi ceux qui ne l'ont pas encore fait, beaucoup nous disent qu'ils pensent à changer de carrière. Beaucoup tombent malade aussi, ce qui aggrave le problème de pénurie de personnel , déplore Mme Cloutier.

On ne prétend pas qu'il y a des solutions faciles à la pénurie de personnel, mais, en ce moment, ce que l'on constate à la table de négociation, c'est que l'employeur demande encore plus aux travailleurs, alors que ce qu'il faut, c'est améliorer les conditions de travail pour les rendre attrayantes le plus possible , ajoute-t-elle.

Le Syndicat canadien de la fonction publique regroupe 5500 préposés aux bénificiaires et responsables de l'entretien ménager et des cuisines