Un texte de Stéphanie Rousseau

Le déplacement a été observé par de nombreux curieux. « C’est très intéressant », dit le jeune Alexander Grandon, venu assister au spectacle avec sa mère.

« Ça va permettre de préserver une partie de l’héritage francophone de Beaumont », ajoute-t-il.

Des curieux assistent au déplacement de la maison historique St-Jacques à Beaumont. Photo : Radio-Canada

Une histoire familiale

La maison historique St-Jacques a été bâtie en 1912. Elle a d'abord appartenu à Joseph St-Jacques, arrivé du Québec en 1905. Il s’agit non seulement de la plus vieille maison, mais aussi de la plus ancienne bâtisse à avoir été construite dans la municipalité du sud d’Edmonton.

Le locataire qui y habitait a quitté les lieux à la fin juillet, ce qui a permis le déménagement de la maison vers sa nouvelle adresse, à l'intersection de la 50e Rue et de la 32e Avenue.

Raymonde Boyachuk, la secrétaire de Société historique de Beaumont, est heureuse de voir le projet de déplacement de la maison St-Jacques se réaliser. Photo : Radio-Canada

Raymonde Boyachuk et Carol Hudson, de la Société historique de Beaumont, se sont battues pendant près de10 dix ans pour réaliser le projet.

C’est très émouvant. Je suis bien contente, bien excitée de voir que le projet va arriver. Raymonde Boyachuk, secrétaire de la Société historique de Beaumont

« Quand on s’est rendu compte que personne ne gardait l’héritage de Beaumont, alors on a décidé de s’en occuper », ajoute-t-elle.

Avec Carol Hudson, elle a entrepris des démarches auprès de donateurs privés et du gouvernement pour amasser les fonds nécessaires au déplacement, mais aussi aux réparations et aux travaux de restauration nécessaires.

Participation gouvernementale

Au total, 130 000 $ ont été amassés, dont 58 000 $ viennent du gouvernement provincial.

La Municipalité de Beaumont pour sa part a annoncé 15 000 $ pour aider à payer les frais quotidiens, comme les assurances, l’eau et l’électricité.

Pour la Société, c’est l’occasion de conserver l’histoire de la municipalité dont la population est passée de 9 000 à 18 000 personnes en 10 ans.

« Mes grands-parents ont été pionniers ici. Moi, je veux garder cet héritage. Beaumont change. Avant, c’était presque tout français, mais ça change. Il faut que ça change, mais il faut aussi garder l’histoire », dit Raymonde Boyachuk.

Elle souhaite particulièrement que les jeunes et les francophones s'intéressent à ce pan de leur passé.

C’est leur héritage. Il faut qu’ils apprennent leur histoire, comment tout cela a commencé. Raymonde Boyachuk, secrétaire de la Société historique de Beaumont

La Société espère pouvoir ouvrir le musée dans les années à venir, sans fixer de date limite pour l’ouverture. Carol Hudson et Raymonde Boyavchuk ont une vision de ce qu’elles aimeraient créer. Elles prévoient notamment des activités pour les enfants et d'autres, sur la généalogie de Beaumont.

Des travaux sont prévus à l’automne pour installer l’eau, l’électricité et du chauffage dans la maison.