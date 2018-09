Pêches et Océans Canada a récemment découvert des espèces non natives de poisson à l’intérieur de la baie de Fundy.

Le rapport du ministère fédéral soutient que le saumon d’Europe et le saumon de la rivière Saint-Jean s’accouplent à l’intérieur de la baie de Fundy, et que le poisson de souche européenne s’est probablement échappé d’un élevage.

Neville Crabbe, un porte-parole de la Fondation du saumon atlantique, rappelle que les espèces de poisson non natives posent un sérieux risque au saumon atlantique de l’intérieur de la baie de Fundy, qui est une espèce menacée.

Lorsque les poissons d’une espèce qui n’est pas native d’une certaine région s’accouplent avec les poissons d’une espèce indigène, ces derniers perdent les capacités d’adaptation nécessaires à leur survie, dit M. Crabbe. Cela entraîne la diminution de leur population et, éventuellement, la disparition de l’espèce.

Le saumon de la rivière Saint-Jean est la souche principale de saumon utilisée par les compagnies locales d’aquaculture. Cependant, l’industrie manifeste depuis un certain temps déjà son désir d’utiliser le saumon européen, affirme Neville Crabbe. Le saumon européen serait plus désirable pour l’industrie, car il a notamment une plus grande résistance à une maladie du rein d’origine bactérienne.

M. Crabbe dit que les compagnies souhaitent aussi augmenter la diversité génétique de leurs élevages, afin d’améliorer la santé des prochaines générations de poissons.

Il n’y a plus de saumon européen dans les eaux du Maine depuis 2006. Des tests fréquents sont menés pour s’assurer que les entreprises de salmoniculture respectent l’interdiction d’en importer. Il était permis de le faire jusque dans les années 1980, et l’importation a continué au cours de la décennie suivante, en raison de divers vides juridiques.

Neville Crabbe indique que certains poissons européens ont certainement pu apparaître dans les eaux du Nouveau-Brunswick avant 2006, mais que cette possibilité n’explique pas les récentes découvertes du ministère des Pêches et des Océans (MPO).

Ce que le MPO a découvert est certainement une preuve hors de tout doute raisonnable que du poisson européen a été utilisé par l’industrie locale d’aquaculture au-delà de la période où il était permis dans l’État du Maine. Neville Crabbe, Fédération du saumon atlantique

Le saumon atlantique de l’intérieur de la baie de Fundy est une espèce menacée protégée par la Loi sur les espèces en péril. Si cette loi ne peut être invoquée dans une situation comme ça, je me demande à quoi elle sert , ajoute M. Crabbe.

Il espère que les acteurs de l’industrie respecteront les règles du jeu, et que le ministère fédéral, de son côté, découvrira d’où vient ce poisson, le capturera, et prendra les mesures nécessaires pour prévenir les fuites de poisson d’élevage.

Avec les informations de Nathalie Sturgeon, CBC