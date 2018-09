Un texte de Julien Sahuquillo

Avec les fortes chaleurs de cet été, les agriculteurs manitobains ont observé de plus grandes zones affectées dans leurs champs. Si la situation peut inquiéter, les autorités se veulent rassurantes sur l’ampleur réelle du phénomène.

Selon Holly Derksen, pathologiste des cultures pour Agriculture Manitoba, il n’y a pas une expansion plus grande que les années précédentes, mais les cas de hernie des crucifères sont simplement plus souvent rapportés. Les agriculteurs sont davantage informés et « après les premiers cas rapportés […] ils savent ce qu’ils doivent observer », explique-t-elle.

De quoi s’agit-il? Difficile à catégoriser par les spécialistes, la hernie des crucifères se rapproche d’un champignon et s’accroche aux racines des plantes de la famille des Brassica, comme les choux, le brocoli et le canola. Elle les prive des ressources qui permettent leur développement. Découvert en 2003 en Alberta, ce parasite est présent dans les sols du Manitoba et de la Saskatchewan.

Pour Holly Derksen, les cas de cet été s’expliquent simplement. Pour faire face aux fortes chaleurs, les plantes « font de plus grandes racines et la maladie peut alors avoir un plus grand impact ».

Il n’existe pour le moment aucun moyen technique de se débarrasser des spores de ce parasite une fois présent dans les sols. Selon une étude cumulative lancée en 2009, et publiée en août 2018, certains secteurs au Manitoba tels que Portage la Prairie, Dufferin ou encore Pembina connaissent des teneurs dépassant les 80 000 spores par gramme de terre.

La hernie des crucifères ne se répand pas d’elle-même. Elle profite du travail des sols pour s’accrocher aux outils, véhicules et chaussures afin de conquérir de nouveaux territoires.

Dan Orchard, spécialiste agronome pour le Conseil canadien du canola, indique qu’il est nécessaire d’éduquer les exploitants agricoles sur ce parasite pour minimiser son impact économique.

Marc Raffard, producteur à Otterburne, prend ainsi soin de bien nettoyer son matériel pour éviter de répandre les spores entre les champs. « C’est des minutes, des fois une heure, mais c’est quand même nécessaire », précise-t-il.

Dan Orchard ajoute que la rotation des cultures est également une solution. « Plutôt que du canola tous les deux ans, s’il y avait un an de pause de plus ou même deux, cela réduirait grandement l’impact de la hernie des crucifères », affirme le spécialiste.

Par ailleurs, des recherches continuent d’être menées par le Conseil canadien du canola en matière de résistance génétique pour contrer la maladie. Des nouveaux plants résistants sont ainsi utilisés en Alberta et commencent à être exploités en Saskatchewan et au Manitoba.