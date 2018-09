La police de Saskatoon a dévoilé sur les réseaux sociaux vendredi matin une vidéo mettant en vedette plusieurs membres du corps policier qui chantent en mode synchro au rythme de la pièce I Want It That Way du populaire groupe américain.

Début du graphique (passez à la fin) This is Soooo good!! wait till the donut scene! #copsrock https://t.co/5TaF1cZzkK — Nick Carter (@nickcarter) 7 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le service dit s’être inspiré, un peu en retard, d’un défi sur les réseaux sociaux lancé plus tôt cet été par différents services policiers au pays, ainsi qu’aux États-Unis. Il précise toutefois ne pas avoir reçu de défi de la part d’un autre service de police et qu’il ne souhaite pas non plus lancer le défi à d’autres. Sur Facebook, la police de Saskatoon précise que ce sont les demandes venues de la communauté qui les a poussés à réaliser le projet.

Vers la fin de la vidéo, une policière chante devant un comptoir de beigne et des membres de son équipe viennent la rejoindre pour manger du populaire dessert tout en continuant d’imiter le mouvement des lèvres de la chanson, qui joue en arrière-plan. Une scène qui a fait réagir Nick Carter sur Twitter.

À lire aussi : Photos d'accidents : réfléchir avant de publier sur les réseaux sociaux

La publication de plus jeune membre des Backstreet Boys provient d’une autre publication, celle-ci faite par une Saskatchewanaise, Gail Kizlyk. Dans sa publication, elle invite Nick Carter et le groupe à regarder la vidéo de son service de police local. Jointe par écrit, Gail Kizlyk a répondu qu'elle est une admiratrice des Backstreet Boys depuis les 20 dernières années. Elle explique être heureuse d'aider les policiers de Saskatoon à faire connaître leur projet.

Les comptes Twitter et Facebook du groupe n’ont pas encore réagi à la vidéo.

Cet été, d’autres services de police au pays ont créé des vidéos similaires. C’est le cas notamment de la police de London en Ontario sur la chanson Ice Ice Baby de Vanilla Ice.