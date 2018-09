Un texte de Joane Bérubé

Mme Fournier explique qu’elle voulait par cette rencontre faire le point sur les certains problèmes qui ont touché la circonscription à la suite de la réforme engagée par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Annie Fournier reconnaît que la réforme a occasionné quelques turbulences dans la région, notamment en ce qui a trait à la perte de gouvernance locale.

Annie Fournier lors de l'annonce de sa candidature dans la circonscription de Matane-Matapédia. Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

Elle assure cependant que sa discussion avec la PDG du CISSS l’a rassurée et a permis de constater que des solutions se mettent graduellement en place. « On parle beaucoup d’un responsable par lieu d’établissement, mais une des problématiques est la difficulté de recrutement de main-d’œuvre, qui n’a rien à voir avec la réforme, mais sur laquelle on doit travailler », commente Mme Fournier.

Elle promet qu’un prochain gouvernement libéral réinvestira en santé. « Maintenant, dit-elle, que le Québec a une situation économique plutôt enviable, on va investir vraiment de façon plus massive dans les conditions de travail du personnel soignant en termes de recrutement, en termes de démarchage, en termes de promotion du réseau de la santé. »

La candidate libérale dans la circonscription de Jean-Lesage, pressentie pour être la future ministre de la Santé d’un gouvernement libéral, était présente à la rencontre avec Gertrude Bourdon, qui s’est déroulée à Rimouski.

Selon Mme Fournier, l’ex-gestionnaire se montre aussi très conscientisée aux problèmes vécus par le réseau et le personnel soignant.