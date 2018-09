Un texte de Floriane Bonneville

Le monument de l'artiste local Mark Williams a été érigé devant plusieurs citoyens et des élèves de l'école General Brock.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, souligne que la rencontre du général Isaac Brock et du chef Tecumseh a façonné le Haut-Canada : ils ont travaillé ensemble à la prise de Détroit, sans qu'une goûte de sang ne soit versée.

C'est un projet d'envergure qui a débuté il y a des années en l'honneur de deux figures importantes qui ont marché dans les rues là où vous vous tenez en ce moment. Drew Dilkens, maire de Windsor

Le maire de Windsor s'adresse à une foule de citoyens venus assister à l'inauguration de la statue du chef Tecumseh et du général Isaac Brock. Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Le début de la guerre de 1812 a eu lieu à Windsor.

C'est dans ce contexte que beaucoup de faits historiques importants se sont produits dans la ville et tout particulièrement dans le quartier Sandwich, explique la conservatrice du musée communautaire de Windsor, Madelyn Della Valle.

Ces deux individus avaient une amitié assez surprenante pour l’époque. Ils ont laissé leurs empreintes dans la ville de Windsor. On a beaucoup de rues et d’écoles à leurs noms et des descendants de ces gens sont encore ici. , dit-elle.

Le maire de Tecumseh s'adresse aux citoyens et élèves venus assister au dévoilement de la statue. Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Elie Laine, un membre de la Première Nation de Wendake, a assisté à l'événement. Il se réjouit que la contribution à la région d'un de ses ancêtres, le chef Tecumseh, soit reconnue.

M. Laine travaille sur des fouilles archéologiques dans le comté de Windsor-Essex où plusieurs artéfacts autochtones ont été trouvés ces dernières années.

C’est vraiment plaisant de voir que la culture autochtone est encore présente, et c’est vraiment plaisant qu’on n'oublie pas qu’on était là et qu’on respecte nos cultures. Elie Laine, Première Nation de Wendake

Avec son équipe, le jeune homme dit faire des recherches archéologiques dans la région afin de trouver les traces et les artéfacts de ses ancêtres, pour prouver que nous étions bel et bien ici avant que tout le développement se fasse.

L'aîné de la Première Nation de l'Île Walpole, Eric Isaac, a effectué une cérémonie de purification par la fumée autour de la nouvelle statue de bronze avant son inauguration. Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Le citoyen et militant John Muir a aussi été honoré lors de l'événement.

Divers activistes militaient depuis des années pour que le monument soit placé à Windsor, mais la figure de proue de cette demande a été John Muir, qui est décédé à l'été 2016.

M. Muir était un citoyen engagé dans la communauté, selon le maire Dilkens.

Directeur de l'école élémentaire Brock, il a aussi mené le projet de construction d'une bibliothèque dans le quartier Sandwich.

Alan Muir, le fils du défunt, est venu du Texas pour assister à la cérémonie et prendre la parole devant le public.

Cette statue était la passion principale de mon père pendant les cinq dernières années de sa vie, la voir érigée aujourd'hui est un moment spécial pour nous tous. Alan Muir, fils du défunt bénévole engagé John Muir

Lors de son discours, le maire a mentionné qu'une statue de bronze grandeur nature d'Hiram Walker, le fondateur de la distillerie Hiram Walker and Sons Limited, sera bientôt installée dans le quartier Walkerville.

M. Dilkens a aussi dit que son administration veut établir un fond pour l'art public, afin que d'autres projets de cette envergure continuent de voir le jour.